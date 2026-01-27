路面結冰機率大！台14甲線翠峰至大禹嶺預警性封閉 武嶺至松雪樓禁止通行

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

公路局中區養護工程分局今（27）日中午表示，受東北季風及低溫影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，為避免用路人發生意外，因此台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段自今天下午5點起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另外，台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，容易發生打滑情形，該路段將採取「雙向封閉」管制，

完全禁止通行。（示意圖／林保署南投分署提供）

另外，考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，容易發生打滑情形，該路段將採取「雙向封閉」管制，完全禁止通行，並於明（28）日早上8點視天氣及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

養護工程分局也提醒，高山的氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

雪季期間山區道路路況難以掌握，養護工程分局表示如非必要請勿前往，若一定要去，則在行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，有關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息

