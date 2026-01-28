路面銑鋪 新莊大漢橋、新海橋1/30—2/1夜間彈性交管

《圖說》新工處辦理土城區擺接堡路側溝改善工程，1月30日晚間10時起至31日上午6時進行道路刨鋪，並封閉擺接堡路往土城方向全車道。〈工務局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府養工處為提升道路品質與行車安全，將於1月30日至2月1日夜間時段辦理大漢橋、新海橋(往新莊方向)局部路面銑鋪工程，施工期間將封閉部分平面車道，籲請用路人提前留意相關交通管制資訊，並配合改道行駛。

養工處指出，大漢橋、新海橋為新莊區重要的聯外橋梁，交通流量龐大，為提供民眾更平整安全的行車環境，此次工程進行局部路面銑鋪改善，並採用較一般鋪面更具耐久性的級配鋪築，以提升路面強度與延長使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。

養工處表示，工程分兩階段於夜間進行，以減少對日間交通的影響，遇雨或天候不佳將順延，相關施工時程與交通維持措施如下：

《圖說》大漢橋、新海橋1月30日至2月1日夜間進行路面銑鋪，將封閉部分平面車道，前往新莊方向車輛請提前改道。圖為大漢橋。〈工務局提供〉

1.第一階段：1月30日晚間11時30分至31日清晨5時30分，施工範圍為大漢橋往新莊方向之汽車道，施工期間橋下平面汽車道將暫時封閉；欲往新莊方向之車輛，請改道行駛民生路三段接環河西路四段再往新北大橋，或由民生路三段接長江路一段，再轉到新海路經新海橋通行。另從台64往新莊方向之車輛，仍可使用外側車道通行，機車及公車皆不受影響。

2.第二階段：2月1日凌晨1時至清晨5時30分，施工範圍為新海橋往新莊方向之車道，施工期間封閉橋下平面道路；欲往新莊方向之車輛，請改道行駛環河路四段接新北大橋、或由長江路一段接民生路三段，再行經大漢橋迴轉道往大漢橋通行。

《圖說》為提升道路品質與行車安全，大漢橋、新海橋將於1月30日至2月1日夜間進行路面銑鋪。圖為新海橋。〈工務局提供〉

另外，新工處為辦理土城區擺接堡路側溝改善工程，將於1月30日晚間10時起至1月31日上午6時進行道路刨鋪作業。施工期間封閉擺接堡路往土城方向全車道，並採車道調撥方式維持雙向通行，現場將設置警示設施及交通指揮人員，請用路人配合管制減速慢行；若天候不佳將彈性調整施工時程，以確保工程品質與行車安全。