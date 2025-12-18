路面陷阱！2騎士打滑摔傷 竟是11桶麥芽糖漿打翻釀禍

花蓮壽豐鄉發生一起交通事故，一輛載運麥芽糖原料的曳引車因貨物疑似未妥善固定，在轉彎時導致11桶原料桶掉落，糖漿流淌在路面上造成兩名機車騎士摔傷。事發於16日中午12點多，地點位於花蓮壽豐鄉水璉台11線28.5K北上車道。這起事故中，黏稠的糖漿影響了約100公尺長的路面，所幸兩位摔車騎士僅受輕傷。

曳引車疑似貨物沒綁好，11個裝有麥芽糖糊的原料桶掉落灑滿地。(圖／TVBS）

事故發生當時，兩名機車騎士在轉彎處遇到路面上不明的黏稠液體。其中一名黑衣騎士描述，他騎車經過彎道時，看到一攤像膠水的液體全部在地上，雖然立即煞車但仍無法避免摔車。另一名後方騎士同樣來不及反應，也跟著摔倒。這些黏稠液體後來被確認是從曳引車上掉落的麥芽糖漿，由於其透明的特性，不仔細看很難被發現。警方接獲通報後迅速趕到現場調查，透過監視器追蹤找出了肇事車輛。根據調查，這輛從台東北上的曳引車原本計劃將麥芽糖原料送往工廠，但駕駛在途中不慎讓貨物掉落卻渾然不知。吉安分局五組組長劉瑞年表示，分局已通知肇事貨運司機到案說明，並依道路交通管理處罰條例製單舉發。

事故現場的清理工作十分困難，因為糖漿非常黏稠，需要使用強力水柱配合鏟具才能徹底清除，以恢復路面的安全性。這起事件雖然造成兩名騎士輕傷，但若發生更嚴重的意外，後果可能不堪設想。此次事故提醒了所有運輸業者必須確實固定貨物，以免造成道路危險。同時也提醒用路人，在行經彎道或視線不佳的路段時應特別小心，提高警覺以應對可能出現的路面異常狀況。

