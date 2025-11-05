路面龜裂、凹凸不平！吉安鄉北安街斥資1452萬改善 明年1月完工

花蓮縣吉安鄉北安街是鄉內車輛頻繁通行的重要道路，路面因長期使用出現凹凸不平的情況。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉北安街是鄉內車輛頻繁通行的重要道路，路面因長期使用出現龜裂破損、凹凸不平等情形，恐危及用路人行車安全，經鄉公所爭取中央經費及自籌款共斥資1452萬元投入道路改善工程，除重鋪設路面，也會設置防護欄，預計明年1月完工。

鄰近縣內重要道路中央路的吉安鄉北安街，是當地鄉親在尖峰時刻避免中央路塞車、減少停等紅綠燈時間的替代道路，行經的車流量大，長期下來造成路面出現龜裂的狀況，加上沿線有許多凹凸不平的坑洞，車輛或機車行經時總是顛頗難行，影響交通安全。

吉安鄉公所為提升北安街道路品質與行車順暢度，經爭取內政部國土管理署補助，獲核定1219萬6000元經費，並自籌232萬4000元，投入道路改善工程，2日發包開工，工期預計80個工作天，預計明年1月完工。

鄉長游淑貞指出，提升北安街道路品質路段的工作，經多次村長會報及縣基層座談的建議，最終成功向中央爭取經費補助，並獲代表會全力支持編列預算；工程施工範圍從七腳川溪以北至建國路口間，全長約1301公尺。

她接著說，道路改善工程主要內容包括瀝青道路刨除重鋪、防護欄設置965公尺，另考量路旁緊鄰灌溉大排溝渠，落差甚大，計畫中也增設防護欄桿工項，以提升行車與行人安全，全面改善道路通行品質。

鄉民代表高德安建議公所，工程期間應注意鋪面厚度與壓實度，若有封閉路段也需提早公告，讓鄉親能預先知悉施工時程及改道資訊；鄉代劉靜文則提醒公所改善道路品質外，也應同步清理溝渠並加強夜間施工安全警示；鄉代詹益萬則呼籲公所道路工程完工後，應確實補足標誌、路牌或反光鏡等設施，保障用路人安全。

