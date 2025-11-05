路面龜裂、凹凸不平！吉安鄉北安街斥資1452萬改善 明年1月完工
花蓮縣吉安鄉北安街是鄉內車輛頻繁通行的重要道路，路面因長期使用出現龜裂破損、凹凸不平等情形，恐危及用路人行車安全，經鄉公所爭取中央經費及自籌款共斥資1452萬元投入道路改善工程，除重鋪設路面，也會設置防護欄，預計明年1月完工。
鄰近縣內重要道路中央路的吉安鄉北安街，是當地鄉親在尖峰時刻避免中央路塞車、減少停等紅綠燈時間的替代道路，行經的車流量大，長期下來造成路面出現龜裂的狀況，加上沿線有許多凹凸不平的坑洞，車輛或機車行經時總是顛頗難行，影響交通安全。
吉安鄉公所為提升北安街道路品質與行車順暢度，經爭取內政部國土管理署補助，獲核定1219萬6000元經費，並自籌232萬4000元，投入道路改善工程，2日發包開工，工期預計80個工作天，預計明年1月完工。
鄉長游淑貞指出，提升北安街道路品質路段的工作，經多次村長會報及縣基層座談的建議，最終成功向中央爭取經費補助，並獲代表會全力支持編列預算；工程施工範圍從七腳川溪以北至建國路口間，全長約1301公尺。
她接著說，道路改善工程主要內容包括瀝青道路刨除重鋪、防護欄設置965公尺，另考量路旁緊鄰灌溉大排溝渠，落差甚大，計畫中也增設防護欄桿工項，以提升行車與行人安全，全面改善道路通行品質。
鄉民代表高德安建議公所，工程期間應注意鋪面厚度與壓實度，若有封閉路段也需提早公告，讓鄉親能預先知悉施工時程及改道資訊；鄉代劉靜文則提醒公所改善道路品質外，也應同步清理溝渠並加強夜間施工安全警示；鄉代詹益萬則呼籲公所道路工程完工後，應確實補足標誌、路牌或反光鏡等設施，保障用路人安全。
更多中時新聞網報導
4萬人齊呼「龍哥」 GD：我愛你們
郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲
排尿困擾多年 竟是三期攝護腺癌
其他人也在看
NBA》Nash自爆當年決定退休的關鍵時刻 「Curry滿場跑，我根本守不住他」
由湖人隊球星詹姆士和傳奇控衛奈許共同主持的節目《Mind the Game》，在最新一集迎來重量級來賓，也就是勇士隊射手柯瑞，奈許在節目中坦言，柯瑞就是讓他當年決定高掛球鞋的關鍵人物之一。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
101又是你們的？中國棒球聯賽明年開打文宣蹭台灣！「這隊」隊名有點「象」
體育中心／綜合報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）即將於明年開打，但有網友卻發現社群平台文宣竟然把台北市著名地標「台北101」給放在上面，和中國其他景點放在一起，讓不少人生氣表示「101又是你們的了？」同時也有網友透露，其實創始5隊中有兩隊為台灣企業，其中還有一隊的隊徽和隊名都和台灣的職棒隊伍有點「象」，在社群網路引發熱議。FTV Sports ・ 6 小時前
球迷遊行舉「拜託和我媽結婚吧！」大谷「白目」叫真美子看獲「這下場」
體育中心／綜合報導道奇在今年世界大賽封王完成連霸，返回洛杉磯後隨即舉辦盛大遊行，讓全體球員和眷屬搭上巴士接受冠軍喝采洗禮，其中有一位球迷高舉著「Shohei Ohtani marry my mom（大谷翔平娶我媽吧）」標語相當吸睛，而在巴士上的大谷也看到這張標語，自己笑不夠，還特地叫太太真美子也一起看，只見真美子看了後哈哈大笑，但下一秒也舉起手做出要遮住大谷翔平眼睛的動作。FTV Sports ・ 5 小時前
放棄4.6億台幣！日籍左投今永昇太確定掰了小熊投入自由市場
體育中心／季芸報導世界大賽才剛打完，美職自由市場就開始啟動！效力於小熊隊的日籍左投今永昇太確定投入自由市場，據美國媒體《MLB.com》報導，小熊在考量後決定不啟動合約中的延長選項，而今永本人也拒絕行使價值高達1500萬美元（約新台幣4.6億元）的球員選項，雙方確定分道揚鑣，金永昇太將另覓新東家。FTV Sports ・ 6 小時前
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 5 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 46 分鐘前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 5 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 21 小時前
薛仕凌涉閃兵！蔡淑臻《女外科2》男主人選連出事 網驚喊：受詛咒
蔡淑臻製作主演的劇集《村裡來了個暴走女外科2》籌備3年，男主角人選一波三折，先是朱軒洋捲入劈腿爭議，接著傳出人選之一的王大陸爆出逃兵、教唆傷人，最終由零負評的薛仕凌出線。然而，薛仕凌日前爆出涉及閃兵問題，4日主動到案說明，這也讓網友感嘆《村裡來了個暴走女外科2》根本受詛咒。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
石崇良稱台北醫學中心增至10家「過多」 醫界憂淪排名賽
北部醫界人士直言，若真的硬性規定容額、踢掉2家醫學中心，勢必造成醫學中心間競爭更激烈，不難想像未來每逢評鑑，醫院會想盡辦法爭取分數、在人力配置上斤斤計較，「恐不利醫療常態化發展」；建議比照過去評鑑制度，只要分數達標、通過，就有成為醫學中心資格，至於是否限制...CTWANT ・ 5 小時前
康橋學校又出事！逾500名學生登合歡山「違法搭帳棚」遭開罰
今年康橋國際學校校外活動新聞不斷，今年4月康橋學生進行單車環島成年禮，竟在彰化遭一男子毒駕猛撞車隊，造成多人受傷。沒想到10月底，康橋國際學校安排學生登山體驗，500多名學生分梯攀登合歡山，竟然又因為沒有申請就在合歡北峰搭設多個帳篷與天幕等，遭民眾檢舉，太管處依法開2張罰單，最高累計罰6000元。太報 ・ 19 小時前
普發一萬一定要登記嗎？可領現金嗎？家人過世可領取嗎？普發現金必看6大QA
普發一萬登記自5日開始，依照身分證字號尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，後續11/10起每個人都可以全部開放登記，若明天無法登記的民眾也不用擔心焦慮，可以一直領取到2026年4月30日為止。Yahoo新聞整理最簡單基本的QA，提供網友了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 20 小時前
閃兵連環爆！劉世芳喊話：出來自首會比較好
閃兵藝人再+1！嘻哈團體「大嘴巴」前團員、金鐘視帝薛仕凌4日赴新北市永和警分局自首。內政部長劉世芳今（５）日呼籲，不管是藝人、明星或是一般人，如果有妨礙兵役治罪條例，甚至是說在體檢的時候做一些大家都沒有辦法接受的，還是出來自首會比較好。中天新聞網 ・ 3 小時前
禁運宰周五解封？卓揆今開會決定
卓榮泰指出，中央應變中心今天中午會決定是否解封，後續會對一級生產鏈的從業人員、後市場豬價穩定、及肉品供應等，做更妥善的規畫；行政院會展開為期一個月的市場管理、肉品穩定的計畫，並每周檢討所有事項，希望未來一個月讓事件安定下來。至於其他問題，就交由檢調調查給社會大眾真相。聯合新聞網 ・ 6 小時前
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
台灣31歲網紅、素有「護理女神」之稱的謝侑芯（Iris）於10月22日被發現陳屍於吉隆坡一家五星級飯店浴缸內，同行的馬來西亞創作歌手黃明志（Namewee）當場被警方拘捕，並被搜出疑似毒品。警方初步驗尿結果顯示，黃明志對4種毒品反應呈陽性，案件目前已升格為「謀殺案」調查。太報 ・ 6 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中職》讀賣巨人黃錦豪、東北樂天金鷲陽柏翔出戰冬盟 日韓球員名單揭曉
2025亞洲冬季棒球聯盟即將登場，台、日、韓三國共五支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是睽違六年後再度組隊出征。日、韓兩國參賽名單正式公布，各隊皆派出頂尖陣容迎戰，其中更有兩位旅日台灣好手入列日職聯隊，為今年冬盟增添話題與看點。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前
小學生自殺通報數 6年飆升10倍
自殺在青少年死因中排行第二，我國110年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，112年上升至每10萬人7人。教育部校安資料顯示，部分兒少從幼兒園起就有自殺、自傷傾向，國小時比率更高，為此，衛福部心健司明年起將分析自殺身亡兒少指標個案，盼找出癥結點。聯合新聞網 ・ 5 小時前