一路領先！34歲曼達尼當選紐約市長 成史上最年輕

美國紐約市4號舉行市長選舉，現年34歲的民主黨參選人曼達尼（Zohran Mamdani）一路領先，成為紐約首位穆斯林市長，也是紐約有史以來最年輕市長。此外，紐澤西州以及維吉尼亞州州長選舉結果也都底定，維吉尼亞州由紅轉藍，紐澤西州仍由民主黨繼續執政，三個地方的選舉都由民主黨拿下勝利，無疑是對總統川普（Donald Trump）投下不信任票。

紐約市長激戰 川普改挺獨立候選人古莫

34歲的曼達尼成功為民主黨守住紐約市，成為紐約首位穆斯林市長，也是紐約最年輕的市長，最後決戰時刻川普為阻止曼達尼當選，不惜放棄同黨候選人，改挺支持度較高的獨立候選人古莫（Andrew Cuomo），川普在投票當天發文表示，「曼達尼自稱為反猶人士，猶太人如果把票投給他是笨蛋」，過去還威脅若是曼達尼當選，就要砍掉聯邦對紐約市的補助，但結果顯示所有策略都沒有奏效。

維吉尼亞州「紅轉藍」 史班伯格成首位女州長

另外，有兩州州長的選舉結果也已底定，維吉尼亞州由紅轉藍，民主黨籍的參選人史班伯格（Abigail Spanberger）自行宣布勝選，成為維吉尼亞州首位女性州長。而傳統上是民主黨票倉的紐澤西州，則由曾當過海軍飛行員的民主黨籍眾議員薛洛（Mikie Sherrill）出馬角逐州長寶座，得票大幅領先共和黨對手，篤定當選，也為民主黨守住城池。

