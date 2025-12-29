唐勝一

對路燈，我有著幾分特別的情愫，如看溫婉的女子一樣的順眼，越看越往心裏去。

在城建部門工作時，對路燈的概念就是亮化工程的一道工序，裝點著城市變為“不夜城”，像案頭的盆花，看著鮮亮，實則沒有多大的實際用處。我還曾經討厭過路燈呢，因為家住得較近，夜裏被那光亮映照得如同白晝，只覺是無端的光污染，擾了清夢。

這份偏見，終是被幾番親身經歷徹底掰了過來，改變了對路燈的認知。那年元旦夜，我受邀參加市里某餐飲行業連鎖總店的迎新晚會，由於議程較多，既有文藝節目演出，又有年度工作總結和新年工作安排，還有表彰先進及頒獎等活動等，一晃時間就到了十一點才結束。我趕回西渡已是深夜零點，下車後還得獨自走完一裏多路程的小街才到家。

偏偏老天不作美，墨黑墨黑的下著雨，是輕飄飄的細雨，落在樹葉、砸在地面都悄無聲息，似乎怕驚擾了滿城酣睡者的美夢。全然不顧我這個夜行人，此時並不想寂靜，倒盼著雨能下得大些，甚或猛烈些，落得嘀嗒作響、劈啪有聲，哪怕吵醒睡夢中的人發出嘀咕聲或咳嗽聲，也好過這死一般的寂靜，讓我不至於孤身得心裏發慌。

黑夜靜得出奇，壓根兒沒有行人的腳步聲。偏偏這個夜晚還沒了路燈，睜大眼睛黑漆漆的什麼也看不見。我憑著記憶摸索，越走向深處越害怕，心裏越慌，不禁脊背發涼，毛骨悚然，竟陷入了進退兩難的境地：繼續走吧，怕踩空摔跤；停腳下來，又擔心這黑夜裏更無依靠。猶豫片刻，我豁出去了，硬著頭皮，按住突突亂跳的胸口，深一腳淺一腳往家趕。

儘管冬夜寒冷，當我跌跌撞撞回到家時，則是渾身早被冷汗浸透，轉天便起不了床，狠狠得了場重感冒。那一刻我才懂得，路燈除了照明，還能給人壯膽，有它亮著，夜路走得踏實，縱是孤身，也無半分顧忌與畏懼。

還有一個夜晚，老天說變就變，滾滾烏雲眨眼之間便吞沒了星月，大地漆黑得伸手不見五指，緊接著狂風大作，呼呼地嘶吼著，視大地萬物為敵，要橫掃而痛快。我正要穿過那條小巷，撒腿便跑，不料眨眼間，小巷的路燈全部滅了。突如其來的黑暗將我裹住，心一下子懸起來，餘悸難平。

好在是日日走過的熟悉小巷，我摸黑也能走出去的。我扣緊衣服紐扣，磨拳擦掌地擺出副格鬥的架式，自我加油鼓勁:“你這死鬼風，儘管來吧，我就不信你能吹倒我，你能吹著我倒走。我能殺出一條‘血路’，一往直前。”

這話說得有點大了，因為狂風的勁頭甚猛，給我造成了極大的威脅和麻煩。我每前行一步，抬腳的瞬間要是稍不注意，真有被狂風吹倒的危險。我小心謹慎，走穩每一步。當然，走不了我想要的走直線，而東一腳、西一腳，左一腳、右一腳地走得踉踉蹌蹌，走出八字步的曲線來。煩人的是終究栽了跟頭，被路沿石狠狠絆了一下，重重摔在地上，疼得我哎喲哎喲直抽氣。

彼時滿心怨懟，怨路燈這般不經折騰，風一吹就熄了——若是它亮著，我怎會摔得這般狼狽？轉念又豁然，原來路燈最實在的好，是能把夜行人從一個光亮處，穩穩護送到下一個光亮處，縱是遇上這般極端天氣，這份安穩也最難得。遺憾，遺憾，路燈今晚沒能鬥過風魔，或許是市政人員的失誤，也是情有可原的。

俗話說，凡事不過三。我與路燈的緣分，偏就這般的接二連三。臘月小年夜，天空下起了鵝毛大雪，漫天雪花黑壓壓地落下來，不多時，大地便裹上了一層厚厚的雪，真個銀裝素裹，放眼望去，白茫茫的一片。

我家正在看電視，突然聞聽一陣大喊聲:“快來抓賊啊，小院進賊了。”對小偷，人人都帶著同仇敵愾的氣，好比看到過街的老鼠，喊打聲此起彼伏。院子裏的男女老少聞聲都趕了出來，順著呼喊的老翁手指的方向望去:“看，朝街道走了，沒跑遠，快追。”街道有路燈，小偷咋能逃得掉？幾個年輕的小夥子開跑了，竟用百米比賽衝刺的速度追趕過去，離小偷越來越近。

路燈明亮得很，把小偷的身影映照得時長時短，像條變形的毛毛蟲，一舉一動都看得分明。恰巧前頭還出現了行人，追趕的小夥子們立馬大聲叫喊:“前面的老鄉，請出手攔住逃跑的賊拐子。”小偷被抓到，接警的民警也恰好趕到。

看熱鬧的人議論著:“這個賊真傻，角落小巷他不去，偏往這亮堂堂的大街上跑！”一旁民警接茬說:“他可不傻。這大雪落得厚實，往小巷跑，順著腳印就能追到他家去；唯有這街頭大道，車來人往踩亂了積雪，他才藏得住蹤跡，留有一絲逃脫的念想。”如此看來，這次能順利抓住賊，大雪幫了忙，路燈更是頭功。我又添了一層體悟，路燈豈止照明，分明是守護萬家財產的門神。它的光亮，像一雙清明的眼神，把周遭的一切照得清清楚楚，讓心懷不軌者無處遁形，更給那些歪心思常敲警鐘：莫要胡來，天道昭彰。

如今城鄉處處都立著路燈，這份便利與安穩，是值得充分的肯定和稱道。我們該把它當寶貝似的善待，多幾分親近，多幾分愛護。凡事都要一分為二地看，人無完人，何況是一盞路燈？路燈並非盡善盡美，的確存在光源污染的缺憾，但終究瑕不掩瑜，，功大於過。它給夜行人底氣，予人間安全感，讓千家萬戶安居樂業；它點亮夜色，扮靚城鄉，默默造福八面四方；它更像是社會文明的印記，一盞盞亮著，便把往後的日子，映照得愈發光明坦蕩……