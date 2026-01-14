跳下拖吊車...男瞬間遭撞飛「爆頭慘死」 一旁司機嚇到送醫

救護車示意圖。本報繪製



國道1號五楊高架發生死亡車禍。駕駛多元計程車的程姓男子（52歲），將故障車吊上拖吊車後，跳下車斗準備改搭拖吊車時，慘遭另一輛汽車猛烈撞擊，當場失去生命跡象，送醫不治。目睹全程的拖吊車駕駛嚇到換氣過度，送醫觀察。

程男昨天（1/13）晚開著多元計程車走國道，來到五楊高架南下林口路段40.6公里時，發現車子故障，急將車子行駛至路肩，等候拖吊車前來。

拖吊車抵達後，程男隨車上架至車斗，接著從故障車駕駛座下來，正準備改搭拖吊車時，由楊姓男子（54歲）駕駛的轎車，疑因沒有注意前方路況，直接撞上，程男當場被撞飛、頭顱破裂，當場失去生命跡象，送往林口長庚醫院搶救，仍宣告不治。

檢警預計今進行相驗，以釐清事故原因。警方同時呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外側路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態，高公局合法拖吊車到場，就儘速離開現場，以確保安全。

