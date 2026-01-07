跳傘！跳傘！跳傘！辛柏毅喊完失聯 空軍：未接獲訊號

辛柏毅上尉駕駛F-16戰機於1月6日晚間6點17分從花蓮空軍基地起飛。（圖／翻攝自辛柏毅臉書）





空軍一架F-16單座戰機（機號6700）於昨（6日）晚間執行例行訓練任務時，在花蓮外海失聯。儘管海象惡劣且氣溫低至13度，國軍搜救行動已持續超過18小時，目前仍未尋獲上尉飛官辛柏毅。國防部今（7日）召開記者會還原事發經過，針對外界最關心的飛官是否成功跳傘，空軍司令部督察長江義誠表示，雖飛行員在無線電中連喊三次「跳傘」，但迄今未收到信標機（PLB）發出的求救訊號，目前尚無明確事證能證明飛行員已確實執行跳傘。

廣告 廣告



根據空軍公佈的時序顯示，辛柏毅上尉駕駛F-16戰機於1月6日晚間6點17分從花蓮空軍基地起飛。晚間7點27分30秒，戰機位於7600呎高度時，辛柏毅回報「雲中失散」；隨後在7點28分18秒，高度降至4000呎，飛官回報高度持續下降。到了28分22秒，高度僅剩2600呎時，無線電傳來辛柏毅急促連喊三次「跳傘、跳傘、跳傘」的聲音。僅僅8秒後，晚間7點28分30秒，該架戰機光點在花蓮縣豐濱東面10海浬處從雷達幕上消失。

對於飛官是否成功彈射逃生，空軍司令部督察長江義誠在記者會中強調，按照標準程序，飛行員在執行跳傘前會先透過無線電呼叫，隨即啟動跳傘程序。然而，江義誠指出，雖然聽到了呼叫聲，但軍方至今仍未接收到任何來自求生裝備信標機的訊號，因此目前無法確認辛柏毅是否已完成跳傘動作。



江義誠進一步說明當時海面搜救狀況，事發當下，隨行的僚機曾在原地盤旋嘗試標定位置，但受限於雲層過厚，無法目視海面情況；僚機持續在場標定直到油量僅剩返場安全存量後，才申請返航。目前空軍將搜救人員列為第一要務，已出動C-130運輸機、海鷗直升機及多艘海巡巡防艇全力搜尋。

此外，針對外界質疑辛柏毅剛結束蜜月假期，返營不到48小時即執行任務是否合乎規定，江義誠澄清，相關飛行任務在前一兩日皆已預劃完畢，並非臨時派遣，符合相關作業規範。



為確保飛安，空軍目前已下令暫停F-16機隊演訓任務，啟動「天安二號」專案進行全面機務特檢。國軍與海巡單位強調絕不放棄任何希望，將持續在低溫與強風巨浪中進行搜救，期盼能傳出好消息。

更多東森新聞報導

飛官辛柏毅失聯！安捷航空自願加入搜救 喊：一定要帶你回家

海巡署公布「F-16失聯」最新搜救進度 老船長曝海象難關

空軍F-16失事 全力搜救軍官！柯文哲：空防壓力大

