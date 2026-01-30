跳入6公尺高溪水逃 43歲男頭撕裂傷原來是失聯移工

cnews204260130a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店警分局坪林派出所獲報，指稱轄內坪林區水聳淒坑的坪林拱橋旁，有1名可疑男子，在附近徘徊。新店警分局表示，線上巡邏員警獲報前往查看。果然看見1名43歲越南籍男子形跡可疑，但男子見到警員身影，竟立即逃逸從水德里產業道路旁，跳入約6公尺高的北勢溪內。員警也通報坪林消防隊員到場協助，消防隊員將男子帶回岸邊後，發現他的頭部已有撕裂傷，由員警隨救護車戒護至新店耕莘醫院治療，目前於醫院觀察中。

新店警分局表示，昨（29）日上午9時40分左右獲報，坪林拱橋旁疑有1名失聯逃逸移工，線上巡邏員警前往查看後，越南籍張姓男子，竟直接由水德里產業道路旁，跳入北勢溪內，企圖逃逸。員警見狀立刻通報坪林消防隊協助，最後由消防隊員，將張男帶回岸邊。由於發現他頭部有撕裂傷，也由員警隨救護車戒護至新店耕莘醫院治療。

警方表示，張姓男移工，去年3月7日居留證到期，未於法定期限內出境，明顯已違反入出國及移民法。除了當場告知他已違反的法條及相關權利，等他就診出院後，將製作筆錄即移送移民署新北專勤隊辦理遣返。

照片來源：新北市警方提供

