跳台滑雪界離奇內幕！傳運動員為飛遠 打玻尿酸增大重要部位

跳台滑雪界近日傳出離奇內幕，有人透露運動員為了穿上更大的滑雪服來改善空氣動力，會使用如玻尿酸等物質來充大重要部位。

什麼是跳台滑雪？

跳台滑雪（Ski jumping）是一項於跳台上的冬季運動項目，為現代冬季奧運項目之一，它要求運動員藉助速度和彈跳力沿跳台下滑，使身體躍入空中，運動員會於空中飛行一段時間後，再落在地上滑行，成績以跳台和落點間的距離計算。

服裝測量

據了解，跳台滑雪服裝的胯部尺寸，是從運動員重要部位的最低點開始計算，如果能把測量點往下移，就能讓服裝有更大的表面積，可帶來空氣動力學上的優勢，進而有助於跳得更遠。

離奇內幕

而根據《New York Post》報導，有運動員為了能夠穿著大一些的滑雪服，來增加飛行距離，會透過施打玻尿酸等方法增大重要部位。

不過，外媒指出，這些說法是跳台滑雪界「幕後」流傳的訊息，目前還沒有任何具體運動員因相關行為遭到指控。

