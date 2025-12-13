「跳唱天王」陳漢典首次擔任新北耶誕城表演嘉賓 POPPING SOLO帥度爆棚

「跳唱天王」陳漢典。翻攝 TVBS NEWS YouTube

主持人陳漢典今（13日）晚間首度以表演嘉賓身分登上「新北歡樂耶誕城」巨星演唱會舞台，身兼主持與演唱兩職的他，霸氣獻唱歌曲〈我不會跳〉。在表演中，陳漢典展現苦練多時的精湛舞藝，尤其在dance break的部分帶來POPPING SOLO，帥氣爆棚，瞬間炒熱現場氣氛，名符其實地成為當晚的「跳唱天王」。

陳漢典跳唱天王名符其實

身兼主持與表演嘉賓兩職的陳漢典，在演唱會上帶來了歌曲〈我不會跳〉，展現了名符其實的「跳唱天王」實力。他不僅帶來了充滿動感的舞台演出，更在歌曲的dance break環節中，呈現了一段帥氣爆棚的POPPING SOLO，其精湛的舞技和舞台魅力讓現場氣氛達到高點。

新北耶誕城陳漢典表演。翻攝 TVBS NEWS YouTube

霸氣開喊新北熱情沸騰

陳漢典在表演結束後，霸氣地向台下觀眾大聲喊道：「讓我聽到全新北的熱情好不好？」台下觀眾立刻以熱烈的歡呼聲回應，讓他感動不已，直呼：「太好了，新北歡樂耶誕城就像我的家啊！」主持人曾子余也適時提醒他：「hold住！hold住剛剛那個帥度。」值得一提的是，原本現場細雨不斷，也在陳漢典表演期間，終於雨停，為這場成功的表演增添了一絲幸運。



