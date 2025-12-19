跳槽到別的公司，被問到離職理由？資深人資透露：最討厭聽到這4種理由

生活中心／綜合報導

在競爭激烈的職場中，尋求更好的發展機會或更合適的職位，選擇跳槽是再正常不過的事。然而，當你坐在新的面試官面前，被問及「為何離開前公司」時，你的回答將成為你是否能順利拿到下一份工作的關鍵。一句不慎，可能讓你的求職之路功虧一簣。資深人資（HR）指出，無論前公司狀況多糟，有 4 個離職理由（辭職原因）絕對要「爛在肚子裡」，否則會立即被貼上難以合作、抗壓性低、甚至忠誠度有問題的標籤。

1.把問題推給人，最容易被淘汰

不少求職者在面試時，會忍不住抱怨前主管難相處、同事愛推事。但在面試官眼中，這類說法往往被解讀為「人際溝通能力不足」。職場高度仰賴團隊合作，若連基本的辦公室相處都處理不好，很難讓企業放心交付重任。

2.一開口就談錢，風險最高

談到離職，有人直言「薪水太低」。但這樣的回答，常讓面試官對穩定度產生疑慮。企業擔心，過度聚焦報酬的人，容易計較付出與回報，缺乏長期投入的意願，一旦別家公司開出更高條件，隨時可能再次跳槽。

3.貶低前公司，只會反傷自己

面試時批評前公司沒前景、制度不好，看似合理，卻是大忌。人資普遍認為，這類說法反映的是「不自省、愛推責」。更現實的是，若今天你能公開詆毀前公司，未來是否也會同樣對待新東家？這一點，面試官心裡都有數。

4.把加班當主因，容易被貼標籤

直言受不了加班、壓力太大，也常被視為抗壓性不足。多數產業在關鍵時刻都難免加班，企業更在意的是應變能力與責任感。一旦被認定「遇到壓力就退縮」，錄取機率自然大打折扣。

離職理由怎麼說，才不扣分？

專家建議，跳槽面試時，與其詳述不滿，不如淡化原因，把焦點放在個人生涯調整。例如以「個人規劃」、「家庭因素」、「通勤距離改變」等概括帶過，不必過度解釋，反而更安全。

一份不適合的工作，選擇離開並不錯；真正的關鍵，在於你怎麼說離開這件事。說對了，是轉職加分；說錯了，可能連下一次機會都沒有。

