跳槽英特爾！台積電正式提告羅唯仁 經濟部發聲了

財經中心／彭淇昀報導

台積電今（25）日宣布將對羅唯仁院士提告。稍早台積電發出聲明指出，前台積電資深副總羅唯仁遭指將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。對此，經濟部也做出回應。

台積電今日宣布將對羅唯仁院士提告。（圖／翻攝自工研院臉書）

據台積電指出，羅唯仁自民國93年7月起任職於台積電，並擔任副總經理，103年2月升遷為資深副總經理，今年7月27日正式自台積電退休。

羅唯仁於任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。台積公司方淑華法務長在114年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。

羅唯仁離職後，旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

針對台積電提告羅唯仁案，經濟部表示，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。目前檢調也已針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

另外，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

