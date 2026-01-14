跳槽薪資怎談？ 專家揭「談判4策略」：不能只看期望薪資





別家公司薪水比較香？跳槽薪資怎麼談？根據104人力銀行《員工工作價值認知調查研究》，2025年，40%受訪者曾因目前薪水太低而想換工作，64%受訪者找工作最在意薪資條件符合期待，然而，104人力銀行人資專案經理許沛緹提醒，加薪幅度背後往往隱藏著「數字遊戲」，若加薪僅集中在變動薪資而非固定薪資，求職者可能面臨景氣轉壞時收入大減的風險。

104人力銀行人資專案經理許沛緹指出，求職者收到企業Offer薪資時，不應只看年薪總額或期望月薪，更應採取以下策略，增加談薪底氣：

詢問達成率：當對方提到高額變動獎金且綁定整體業績時，務必詢問：「近幾年公司的整體業績達成率平均是多少？」以防獎金門檻過高，看得到卻吃不到。

確認固定底薪：對於後勤單位等工作內容相對穩定的職務，應優先爭取較高的固定底薪。應徵業務職位時，除關注抽成率（Commission Rate）高低，也可留意業績獎金計算的基數（是否扣除成本）與發放門檻。

盤點自己的技能，轉職者可將在職時的專案達成率、語言能力、電腦專長，以及熟悉的AI工具等技能優勢當作籌碼。若公司有額外專案獎金可以爭取，也要問清楚額外獎金的抽成占比。

事前掌握Offer的薪資區間，清楚說明自己的價值與貢獻。拿到正式Offer進入談薪階段時，若當時有其他公司邀約也可提出，讓人資覺得非你不可，就能提高談薪籌碼。

許沛緹說明，標準的薪資結構可區分為「固定薪資」與「變動薪資」兩大部分，「變動獎金」經常是影響年薪總額的關鍵。

固定薪資：包含本薪、職務津貼、交通津貼等每月穩定領取的金額，不隨業績波動。「後勤支援」或「高度專業導向」較常採用固定薪資，工作內容較難透過短期的業務指標量化。 包括：行政管理類的行政助理、總務、秘書、人資、警衛、一般庶務；財務會計類的會計、出納；法律與專業技術類的律師、研究員、精算師、醫師；固定薪資通常可占到8～9成，獎金多為固定年終。

變動薪資：包含績效獎金、業務獎金、分紅等，隨個人表現或公司獲利調整。 部分企業雖然喊出高年薪，標榜年薪18至20個月，實際上，是將占比拉高在「獎金」而非「月薪」，這代表月薪可能相對持平、甚至較低，一旦遭遇如疫情等景氣衝擊導致獎金縮水，員工的實質收入將大幅下降，屬於「高波動、高獲利」。常見的職務有：業務類例如房仲、保險經紀、汽車銷售、廣告開發；金融投資業的理財專員、基金經理人、證券交易員；高階管理職的CEO、總經理、執行長；服務和外送業的外送員、櫃哥櫃姐等，都是「低底薪、高抽成」的職務，根據不同業種、職務，變動薪資的幅度差異更大。

此外，比較例外的屬於半導體和高科技產業中的研發工程師（RD）、IC設計工程師等，底薪較高，變動薪資主要來自「員工分紅」，近年產業能見度高，公司獲利高，變動薪資占年薪約40%以上。

展望2026年，固定薪資漲幅最高的產業首推AI、半導體及生物科技及醫療產業。此外，綠能與ESG產業因人才稀缺，目前的調薪幅度也相當顯著，是未來極具發展空間的選擇。

至於民生消費服務業，許沛緹表示，餐飲及零售業，因人力短缺而大幅拉高「月薪」門檻，雖然年終月數較少，但如果做到店長、儲備幹部等職階，月薪可達6萬元以上，年資調幅也會提高，而彈性的上下班制度，以及未來透過導入AI智慧化設備補強內外場人力，讓整體產業逐步從「低薪高勞動」轉型為「高效率專業服務」，擺脫負面標籤。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

