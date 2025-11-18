跳槽輝達？ 台積電前採購副總李文如傳今上任

前台積電副總李文如年中離職，今（18）天傳出她正式到輝達報到，擔任WWFO副總裁深耕採購專業，也掌管台灣銷售業務。不過，專家認為，輝達和台積電並非競爭對手，人才流動可能讓兩間公司關係更緊密。

昔台積最年輕副總 李文如每年負責上兆元採購

李文如曾被稱為台積電最年輕副總，今年7月辭去台積電職務時一度引發熱議，當時市場就傳出，她將跳槽到輝達擔任台灣區總經理，但輝達並未證實。如今傳出她週二正式到輝達報到。

李文如經歷相當豐富，半導體供應鏈廠商暱稱她為「V姊」，曾在 GOOGLE、蘋果和高通等科技大廠任職採購高階主管，2022年進入台積電，2024年就升任資材管理組織副總，每年掌管「上兆元」的採購業務。

李文如轉新職？ 專家：輝達、台積戰略關係加深

財經專家徐嶔煌指出，輝達跟台積電之間並非競爭關係，而是互補跟合作的關係，李文如到輝達這件事情反而幫助輝達跟台積電之後合作可以更密切。

另外，美國總統川普再度砲轟，台灣搶走美國的晶片生意，外界憂心對台灣相關產業鏈是否引發後續效應？財經專家邱敏寬對此分析，川普政府最近連續在美國三場的選舉都遭遇到重大的挫敗，所以讓川普又回歸到原始的極右派路線，晶片產業要搬回去不是一時半刻可以搬的，但目前有一部分是慢慢過去了。台灣半導體產業走勢和發展備受各國關注。

台北／葉宣婕、許修銘 責任編輯／陳盈真

