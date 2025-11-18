跳槽輝達？ 台積電前採購副總李文如傳今上任
前台積電副總李文如年中離職，今（18）天傳出她正式到輝達報到，擔任WWFO副總裁深耕採購專業，也掌管台灣銷售業務。不過，專家認為，輝達和台積電並非競爭對手，人才流動可能讓兩間公司關係更緊密。
昔台積最年輕副總 李文如每年負責上兆元採購
李文如曾被稱為台積電最年輕副總，今年7月辭去台積電職務時一度引發熱議，當時市場就傳出，她將跳槽到輝達擔任台灣區總經理，但輝達並未證實。如今傳出她週二正式到輝達報到。
李文如經歷相當豐富，半導體供應鏈廠商暱稱她為「V姊」，曾在 GOOGLE、蘋果和高通等科技大廠任職採購高階主管，2022年進入台積電，2024年就升任資材管理組織副總，每年掌管「上兆元」的採購業務。
李文如轉新職？ 專家：輝達、台積戰略關係加深
財經專家徐嶔煌指出，輝達跟台積電之間並非競爭關係，而是互補跟合作的關係，李文如到輝達這件事情反而幫助輝達跟台積電之後合作可以更密切。
另外，美國總統川普再度砲轟，台灣搶走美國的晶片生意，外界憂心對台灣相關產業鏈是否引發後續效應？財經專家邱敏寬對此分析，川普政府最近連續在美國三場的選舉都遭遇到重大的挫敗，所以讓川普又回歸到原始的極右派路線，晶片產業要搬回去不是一時半刻可以搬的，但目前有一部分是慢慢過去了。台灣半導體產業走勢和發展備受各國關注。
台北／葉宣婕、許修銘 責任編輯／陳盈真
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。
