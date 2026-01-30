跳槽一線IC廠「薪水倒退三年」！ 他後悔：比台積電少一半





不少人跳槽是為了追求更好的薪資，卻不一定如願。一名研發工程師分享自己從二線跳槽到一線半導體廠後，原以為薪資可以增加，卻沒想到竟倒退回剛入職的價格，讓他十分無奈。

該名網友在論壇Dcard以「跳到一線IC薪水只有台積的一半」為題發文，表示自己原本是在非一線的IC廠（Integrated Circuit Factory，積體電路廠，專指從事晶片設計、製造、封裝或測試的半導體企業）擔任RD（Research and Development，研發工程師）將近2年半，第1年的年薪120萬元、第2年的年薪則是130萬元。

工作第3年時，為了爭取更好的薪資和福利，他跳槽到一線IC廠。原以為來到一線公司任職後薪資能有所提升，沒想到來到新公司後，年薪竟退回到120萬元，原本他想試著和老闆協商，能否以簽約金等方式「補一下」薪水，但仍被老闆以「大家轉職第1年都是減薪，很正常」、「眼光放長遠」、「不會阻止員工加班」為由帶過。

原PO表示自己也曾跟老闆爭取過薪資，但老闆卻以各種理由推託，讓他相當無奈。

但這樣的結果，相當於有了3年工作資歷、還跳槽到一線廠，結果薪資卻回到原點，還是讓他內心難以接受。他之後詢問新公司的同事後，更發現該公司從2025年開始給予員工的分紅就開始打折，2026年同樣也被打了8折，還打聽到，在任職4、5年的同事，年薪最多也只到200萬元左右。

原PO表示自己當初是因追求高薪才來新竹求職，但即使進入了一線IC廠，薪資還是不及同期進入台積電的朋友一半，讓他感到相當無奈。

他想到和自己同期進入台積電工作的朋友，如今年薪已直逼300萬元，分紅還越來越多、工時更比自己少，待在製程設備部門也不用員工輪值大夜班，讓他感到更不平。他還提到，自己之前是為了追求更好的薪水才來到新竹生活，但只因進入的公司不是台積電，年薪就只有台積電的員工一半，還要承受新竹高漲的物價，無奈感嘆：「真心覺得在新竹很悲哀！」

此貼文吸引許多網友討論，對於原PO的遭遇，不少網友都深有同感：「之前就在說不要再選IC了，進來都在幫老人打雜，根本沒啥有價值的工作，錢也沒領到，還要買沒價值被炒起來的房」、「120比系統廠還少，真假」、「選台北系統廠每天滑手機炒股都比新竹舒服」、「在一線IC廠做糞事真的尷尬，要錢沒有、要職涯成長也沒有，同學在台積撈data的收入卻是2倍」，也有人感慨，這樣做不如不跳槽：「所以非一線跳一線不只分紅被砍，工時可能還變多，再加上年資可能被砍，坦白說除非部門練的技能可以跳外商，不然真的還不如待二線欸！」

也有不少人建議原PO，如果要提升薪資，還是要到外商發展：「台灣就是代工島，設計多厲害也沒市場，永遠輸外商」、「不然你以為為何大家都往外商IC或G社去是為什麼？至少底薪高，而且老外都很廢，正常做要正常考績容易多了，雖然薪水還是不如我大GG，但自由度和WLB還是屌打，我做了7年現在年薪也有400，我自己是覺得很知足了」、「IC不都做一做往外跳嗎，你在台廠認真蹲你就會一直蹲」。



