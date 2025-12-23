跳樓真相待解！張文遺體解剖父母「現身二殯」 稍晚將向社會道歉
台北市19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，造成多人死傷，嫌犯27歲張文在犯案後自誠品南西頂樓墜樓，送醫搶救不治。為釐清其真正死因與犯案經過，檢方今（23日）下午2點在台北市第二殯儀館進行遺體解剖，張文父母稍早已經到場，據了解他們將在解剖結束後向社會大眾表達歉意。
張文犯下連續攻擊案後墜樓身亡，是否畏罪輕生？或原本企圖藉由跳樓逃離現場卻失足摔死，至今仍有疑點。檢方此次解剖除將確認張文體內是否有酒精或藥物反應外，也會從傷勢分布與致命原因進一步研判其墜樓時的狀態，以釐清是逃逸或自殺情形，並比對相關犯罪工具與現場跡證。
今天下午解剖前，張文父母已先行抵達台北市相驗暨解剖中心，兩人戴著口罩與帽子，面對鏡頭低頭不語，目前仍未對外發言，不過據了解，兩人預計在解剖結束後向大眾致歉。
★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
