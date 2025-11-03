跳水國手林昀蒂（Jordi）的人生哲學——先跳再說！

Jordi：「跳水這件事，你不跳，就不知道結果。就像人生，先做再說。」

提到國手，多數人腦海中浮現的形象是遙不可及的頂尖運動員。然而，在本集《歡迎光靈 慢慢聊》中，主持人油米、伶伶、凱莉邀請到的來賓—跳水國手林昀蒂（Jordi），以率真幽默的口吻，揭露了這位體育尖子從頂峰跌落又自我救贖的真實歷程。一位因過動而被丟去練體操的孩子，到因傷轉戰跳水，Jordi 的故事，是關於如何在運動生涯中「先做再說」，以及在現實與理想間尋求平衡的奮鬥史。

從體操天才到受傷轉校：一場意外的「自然淘汰法」

Jordi 的運動之路始於體操。他自謙小時候比較過動，因此被丟去訓練。他坦言，許多人認為練體操的男生會長不高，但他認為這是一種自然淘汰法。因為嬌小的選手在離心力、空中姿態上較有優勢，因此成績會比較好，更容易被看見。然而，在高中的體操訓練中，一場意外打亂了他的節奏。在落地時，他的膝蓋往後折 ，導致休養一年。

誤打誤撞進入新賽道：跳水

在尋找新的出路時，Jordi 發現了跳水。他形容轉到跳水之後的體育之路異常的順利，甚至比體操還順。主要原因是跳水完全沒有競爭力，是個新的賽道。他解釋相對體操，跳水其實比較不危險，因為體操是身體跟器材的接觸，而跳水能讓選手受傷的只有「水」。對於首次跳水，他展現了運動員的膽量，直言自己是很尖的那種，不怕高 ，第一次就挑戰了各種高度。他認為這跟體操訓練讓他習慣在空中有關。

林昀蒂（Jordi）光臨「歡迎光靈慢慢聊」PODCAST節目（左至右：伶伶、油米、Jordi、凱莉、）

Jordi 剛從印度比完亞洲錦標賽回來 。他坦言這次表現「還可以就是不好」。最大的挑戰是場館內的水溫。外面超熱，但場館內冷氣很強 ，水溫只有 12 度左右，這對於需要保暖的跳水選手來說非常不利。他目前除了是選手，平常在大學當老師，教跳水。

運動產業的現實

Jordi 在訪談中也談及運動產業的現實面。他認為職籃、職棒有人看，是因為棒球是國球、籃球較流行 ，且這些球類參與人口夠多、具備娛樂性質。然而，跳水、田徑、體操等項目沒有辦法變成一個大家用看的休閒，只有在奧運的時候比較會有人看。他更自爆自己超討厭認識的人來看我比賽，熟人觀賽會讓他覺得好尷尬，更喜歡陌生人歡呼帶來的力量。當凱莉問起座右銘時，Jordi 將訓練與比賽的心得總結成一句座右銘：「先做再說」。因為在跳下去之前，你永遠不會知道裁判會給你多少分，也不知道空中會發生什麼事情 ，就像人生一樣，不要預設立場。

林昀蒂 Jordi：

https://www.instagram.com/jordi_1122/

