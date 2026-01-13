跳票議員涉簽賭／六連霸議員才爆跳票2千萬 陳玫娟再涉簽賭賴帳風波

高雄市議員陳玫娟（圖）遭爆與組頭有金錢往來，還疑似簽賭、賴帳。（翻攝陳玫娟臉書）

六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟，2週前才遭爆跳票2,000萬元，並且甩鍋給友人，風波還沒平息，本刊最近又接獲投訴，指她疑似透過王姓女子簽賭，王卻積欠70多萬元賭金失聯。由於組頭曾幫王匯了20多萬元彩金給陳，認為陳與王欠賭債脫不了關係，所以請陳協調處理，但陳否認簽賭，推稱王買房時找她借名登記、辦房貸，所以把帳戶交由王打理，王欠債與她無關。組頭無法接受，認為理由太過牽強，也質疑陳將賭債甩鍋給王，打算提告釐清真相。

知情人士A先生指出，高雄市仁武區一名70歲的王姓婦人，因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月。王婦經營六合彩小盤多年，算是小組頭。去年8月，王跟大組頭B小姐合作，賭金採每週結算，1天賭金接近40萬元。王每週結算日都準時匯款，所以很快就獲得B小姐信任。

王婦傳陳玫娟的存摺封面照片給大組頭，請對方先匯16萬元彩金給陳。（讀者提供）

開獎後，王婦只需提供賭客的銀行帳號，B小姐就直接匯彩金給對方，正因如此，她才知道陳玫娟跟王有金錢往來。去年9月8日，王透過line傳送台灣中小企業銀行的存摺封面照片給B小姐，戶名是陳玫娟，之後再傳送語音訊息，請B小姐先匯7萬元彩金給陳，並表示不足的部分，她會再匯給陳。

同年10月，王婦再度請B小姐匯16萬元給陳，B小姐才注意到這個戶名很熟悉，所以向王打聽，王則告訴B小姐，陳就是高雄市議員陳玫娟本人，還加碼自爆跟陳有二十幾年交情。

因為跟六合彩組頭有金錢往來，陳玫娟被質疑涉嫌簽賭、賴帳。（翻攝畫面）

去年11月，王婦沒有按時匯款，後來還聯繫不到人，B小姐多次找人到王家討債，王竟出言恐嚇，還強調自己跟議員非常熟，要請議員找警察處理。B小姐認為，王婦有意賴帳，又想起先前曾匯彩金到陳玫娟的帳戶，懷疑王欠的賭債陳也有份，於是找上陳，希望她出面處理，陳卻撇得一乾二淨，但說法非常不合理。

陳玫娟聲稱，2人之所以會有金錢往來，是因王婦多年前買房時，找她「借名登記」辦房貸，所以她的存摺、印章全交由王打理。 B小姐質疑陳玫娟將帳戶交給王保管的說法，非常不合理，懷疑簽牌的人就是陳，不然王之前怎麼會交代將彩金直接匯到陳玫娟的帳戶，還說不足的部分「會再補給陳」，揚言要報警提告、釐清真相。

王婦跟大組頭合作，一天賭金數十萬元，十分驚人。（讀者提供）

A先生表示，王婦得知B小姐有意提告後，突然現聲，透過LINE語音訊息跟陳玫娟切割，跟先前的態度大不同，讓B小姐認為有人在背後下指導棋，懷疑先前鬧出跳票風波的陳玫娟，用同樣的方法將債務問題甩鍋給王婦，所以透過A先生公開自己的遭遇，提醒其他人注意，不要像她一樣吃悶虧。

針對相關指控，陳玫娟否認，她不清楚王婦跟其他人的糾紛，也從未簽賭，沒想到當初出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反害自己惹一身腥，感到很無奈。

