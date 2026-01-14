跳票議員涉簽賭／才傳跳票又遭控簽賭欠債 陳玫娟喊冤選民服務遭抹黑

陳玫娟今日透過律師發表聲明指出，對於所有不實指控，已委請事務所蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽！（翻攝自臉書@高雄市議員 陳玫娟）

六連霸的國民黨高雄市議員陳玫娟甫被爆跳票2,000萬元，如今又爆出疑似簽賭賴帳風波。對此，陳玫娟今日透過律師發表聲明指出，對於所有不實指控，已委請事務所蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽！

本刊今（14日）報導，知情人士指出，陳玫娟疑似透過70多歲王姓女子簽賭，王女卻積欠70多萬元賭金失聯。由於組頭曾幫王匯了20多萬元彩金給陳，認為陳與王欠賭債脫不了關係，故請陳協調處理，但陳否認簽賭，推稱王買房時找她借名登記、辦房貸，所以把帳戶交由王打理，王欠債與她無關。組頭無法接受，認為理由太過牽強，也質疑陳將賭債甩鍋給王，打算提告釐清真相。

對於指控，陳玫娟予以否認，她不清楚王婦跟其他人的糾紛，也從未簽賭，沒想到當初出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反害自己惹一身腥，感到很無奈。陳玫娟稍後也透過律師代為發表聲明表示，知情人士說法「純屬捕風捉影、惡意中傷！讓人深感遺憾。」

聲明提及，陳玫娟從政20多年來，兢兢業業，全心為民服務，居然遭人惡意操作，「將單純的選民服務和基於朋友情誼的互助醜化為涉及組頭簽賭，意圖抹黑中傷其個人形象！」因此陳玫娟對於不實指控，將以身作則遏止抹黑，造謠之惡意中傷，對於所有不實指控，陳玫娟已委請本事務所蒐集證據，依法追究其法律責任，以正視聽！

