跳票議員涉簽賭2／存摺、印章全交「小組頭」打理 陳玫娟甩鍋理由超傻眼

B小姐3週內共匯款20多萬元彩金給陳玫娟，她猜測陳玩很大，但是也沒有多想，一直到去年11月，王婦沒有按時匯款，拖欠了數十萬元賭金，B小姐覺得不對勁，要求王結清，王卻拿不出錢，還請B小姐通融，讓她當期先替客人下注，並保證會盡快還清欠款，B小姐才勉強答應。

開獎後，王婦簽的牌全部槓龜（沒簽中），前後加起來共積欠70多萬元賭債未清，後來還聯繫不到人，B小姐多次找人到王家討債，王竟出言恐嚇，自稱出身流氓世家，若B小姐把事情鬧大，就要她死得很難看，還強調自己跟議員非常熟，要請議員找警察處理。

王婦傳陳玫娟的存摺封面照片給大組頭，請對方先匯16萬元彩金給陳。（讀者提供）

B小姐認為，王婦有意賴帳，又想起先前曾匯彩金到陳玫娟的帳戶，懷疑王欠的賭債陳也有份，於是找上陳，希望她出面處理，陳卻撇得一乾二淨，但說法非常不合理，讓B小姐無法接受。

陳玫娟聲稱，她不知王婦是小組頭，2人之所以會有金錢往來，是因王多年前買房時，找她「借名登記」辦房貸，所以她的存摺、印章全交由王打理，帳戶不是她在使用。

陳玫娟稱王婦買房時，找她借名登記辦房貸，銀行帳戶不是她在使用。（讀者提供）

陳玫娟表示，她跟王婦原本約定好，交屋第5年再把房子過戶給王家人，但是王家人的薪水不如陳高，重辦房貸的條件不好，所以雖然房子已經過戶，但房貸名義上仍然是陳在揹。陳還說，之前曾經擔心王若出問題，可能會連累自己，王則稱等賣掉中國的工廠，就會有錢進帳、還清房貸，要陳不用擔心。

陳玫娟沒想到一語成讖，王婦的工廠脫不了手，又積欠70多萬元的賭債。陳還告訴B小姐，王打算出售自家房產、清理債務，但是王的身體出狀況，需要住院開刀，陳還替王緩頰，請B小姐等王開完刀再跟她聯絡。但是B小姐等了近1個月，依舊找不到人，所以再次請陳打聽，結果得到王二度開刀的消息。

因為跟六合彩組頭有金錢往來，陳玫娟被質疑涉嫌簽賭、賴帳。（翻攝畫面）

