跳票議員涉簽賭3／遭控簽賭賴帳還切割 陳玫娟回應了

陳玫娟（右）問政犀利，已連任6屆高雄市議員。（翻攝高雄市議會）

王婦避不見面，只透過陳玫娟傳話，而且持續賴帳，B小姐向陳玫娟抱怨，並質疑陳將帳戶交給王保管的說法，非常不合理，懷疑簽牌的人就是陳，不然王之前怎麼會交代將彩金直接匯到陳玫娟的帳戶，還說不足的部分「會再補給陳」，質疑陳玫娟賭贏領錢、賭輸卻不認帳，揚言要報警提告、釐清真相。

聽到B小姐要提告，陳玫娟喊冤強調，王婦將房貸的爛攤子丟給她，她也是受害人，要她處理賭債不合理。不久，原本避不見面的王突然現聲，透過LINE語音訊息告訴B小姐，找陳玫娟出面也沒用，還說本來打算準備60萬元給陳，當作5年來借名登記的報酬，但因陳幫B小姐傳話，讓王很不爽，也破壞了王與陳二十多年的感情，所以決定不給陳錢了。

王婦因簽賭賴帳70多萬元，神隱數月，住家日前還被張貼討債傳單。（翻攝畫面）

A先生表示，王婦得知B小姐有意提告後，突然跟陳玫娟切割，跟先前的態度大不同，此外，王還在語音訊息中告訴B小姐：「欠妳錢的人是羅X，羅X欠我上百萬元！」讓B小姐聽得一頭霧水。此外，王還說她龍骨（脊椎）斷了好幾根，好在天公伯保佑，讓她在短短20幾天就能開口講話，並警告B小姐不要恐嚇她這個70歲的老人家，否則會有現世報。

王婦不尋常的舉動，讓B小姐認為有人在背後下指導棋，她不甘心被賴帳，還被耍得團團轉，也懷疑先前鬧出跳票風波的陳玫娟，用同樣的方法將債務問題甩鍋給王婦，所以決定討回匯給陳的錢，並透過A先生公開自己的遭遇，提醒其他人注意，不要像她一樣吃悶虧。

針對相關指控，陳玫娟否認，她不清楚王婦跟其他人的糾紛，也從未簽賭，沒想到當初出於好意答應王婦「借名登記」辦房貸，現在反害自己惹一身腥，感到很無奈。

陳玫娟表示，王婦當初一直拜託她，因拗不過王，才勉強答應，雙方簽了一份「借名登記」的證明，約定5年後將房產過戶給王家人，陳才將銀行存摺、印章交給王處理，後來房子依約過戶，王家如果重辦房貸的條件並不好，導致至今房貸帳面上仍是陳在揹，但實際繳款人是王婦。

前陣子，陳玫娟曾接到銀行催繳電話，王婦向她表示打算賣房還清房貸，要她不用擔心，沒想到B小姐近期突然找她討賭債，她感到一頭霧水，強調帳戶都是王婦在使用，也不清楚王婦為何要亂傳語音，讓其他人誤以為她簽賭，害自己被外界誤會，覺得很莫名其妙。

