跳票4年還沒死！《波斯王子：時之砂》重製版確定2026推出，新預告上線時間曝光
Ubisoft 早在 2021 年宣布製作重製版但經過團隊多次換手，加上疫情延期跟直接回到早期開發轉為新版本，官方宣布 2026 上半年發售的《波斯王子：時之砂》不只還在，也將在 TGA 遊戲大獎公開最新預告。
《波斯王子：時之沙》原本在 2021 年宣布製作重製版該年底發售，但不斷延後從製作團隊 Ubisoft 浦那和孟買工作室換手到 Ubisoft 蒙特婁，再經過疫情延宕以及團隊重組並退款，並在 2024 年宣布曾經製作過《刺客教條：大革命》、《極地戰嚎》4~6 代的 Ubisoft 多倫多參與開發，至今沒有因為財報等問題取消，將如期在 2026 上半年推出，並將在今年的遊戲大獎典禮 12 月 12 日台灣時間早上 8 點釋出最新預告。
不只《波斯王子：時之砂》命運多舛，連 Ubisoft 自己都不太好過，在上週宣布延後財報釋出，外界也都在猜測是否將有大型收購或者相關的財務事件，這個全世界有數十個工作室，比動視暴雪、EA 都還大的巨大遊戲公司命運將會如何？
