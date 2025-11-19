跳脫字體方正感 justfont發表蘭陽黑體

（中央社記者王寶兒台北19日電）字體「黑體」廣泛運用在生活常見的文書報告、招牌中，台灣字型設計公司justfont發表全新字體「蘭陽黑體」，捨去傳統黑體的中性與方正感，帶來更多手寫溫度。

justfont團隊於2021年曾推出「蘭陽明體」，其初衷是希望突破大眾對「明體」的普遍印象，獲得廣大迴響，不論是電視劇「茶金」或是台北捷運公車詩文，都可見蘭陽明體。

justfont透過新聞稿表示，此次「蘭陽黑體」承繼此一精神，核心理念是希望將「手」的存在感，帶回數位字體設計當中；嘗試將書寫的動態感注入黑體結構，找回文字原生的形狀。

廣告 廣告

蘭陽黑體的筆畫並非單純的幾何直線，字與字之間跳脫整齊劃一的方塊感，透過高低錯落的配置，在視覺上更為自然；此外，設計團隊也在黑體架構中融入書法的筆觸細節，賦予每個字獨特的樣貌。

justfont在正式發表蘭陽黑體前，邀請多名設計師與插畫家試用。曾參與博客來、台北國際插畫博覽會等活動視覺繪製的插畫家Raimochi，認為「終於有不無聊又好用的黑體」；設計師牛子齊也提到，蘭陽黑體跨語系也能良好搭配。

justfont表示，團隊專門為蘭陽黑體搭配設計全新歐文字體，內建於蘭陽黑體中，也將完整支援台語、客語（漢字與羅馬字）及原住民族語的設計需求。（編輯：吳素柔）1141119