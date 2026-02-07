跳脫熱血框架 泰國創意人書展解析青春廣告新語言

泰國廣告人開腦洞給你看 (台北國際書展提供)

2026台北國際書展倒數第二天，泰國創意廣告總監維猜（Vichai）今天（7日）在書展中舉辦講座，分享新書《Insight Job廣告狂想物》的創作歷程，並結合自身廣告實務經驗，解析如何從洞察人性與世代心理出發，打造能與年輕族群產生共鳴的創意內容。他直言：「真正為年輕世代而做的廣告，如果連大人都完全看得懂，那這個廣告反而出了問題。」

維猜指出，團隊創立初期並未以成立廣告公司為目標，而是單純希望進行內容創作。由於不滿傳統廣告形式過於制式，團隊選擇從YouTube頻道起步，在影音平臺尚未成熟為產業的階段，自行開闢創作空間，逐步發展出貼近年輕世代語言的敘事風格，最終才進入商業廣告領域。

講座中，維猜分享多支代表性作品，其中飲料廣告「青春就該瘋一場」在泰國引發廣泛討論。該作品跳脫過往對青春的單一描繪，不再以熱血口號或成功典型為主軸，而是從年輕人日常狀態切入，呈現更貼近現實的青春樣貌，成功打破傳統廣告框架。

談及青少年廣告的創作難題，維猜指出，市場常見的兩種刻板印象，分別是過度張揚的熱血青春，以及過於乖巧的模範生形象，但真正佔多數的年輕人，其實是「坐在教室中間、不特別顯眼，甚至翹課也不一定會被注意到的那一群」，卻長期未被廣告真正理解。

他分享，在製作「青春就該瘋一場」過程中，曾多次與客戶溝通甚至爭辯，堅持創意必須以年輕族群為溝通對象，而非企業自身。最終作品播出後，在泰國社會引發高度討論，不少年輕觀眾表示，首次在廣告中感受到被理解與共感。

此外，維猜也介紹一支航空公司飛往日本福岡的廣告案例，團隊將「福岡＝大自然與療癒」的意象，轉化為具象的「福岡乳霜」，以視覺敘事呈現上班族透過旅行為身心充電的過程，成功將抽象感受轉化為易於感知的創意概念。

維猜強調，創意並非迎合所有人，而是精準理解對話對象，並給予創作者足夠的空間與信任，唯有如此，廣告才能真正產生影響力。