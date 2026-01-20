跳脫雕梁畫棟格局 古坑觀音廟宇走「山洞風」

雲林縣 / 綜合報導

和傳統廟宇「方正格局」完全不同，位於雲林縣的古坑鄉，供奉千手觀音的這座寺廟，有著完全不對稱的泥塑外型，走進廟裡，就像走進一座大山洞，寺廟之所以會有這樣不規則的外型，據說是蓋廟時，志工依照菩薩指示，親手捏製出來的。

從正門看，一對金葫蘆和祥龍盤踞，這是傳統的廟宇風格，但繼續看，四周不規則的凹痕，佈滿整座廟宇，像是一座大山，令人忍不住多看一眼，這座位在雲林古坑的寺廟，走進廟宇就像是進入洞穴一般神秘，神像不在神桌上，而是在牆面內的凹處，正殿就供奉著千手觀音，廟宇走粗曠的山洞風，和傳統的雕梁畫棟方正規格，完全不同。

記者VS.廟方志工許素雲說：「祂在世(修煉)時在山邊，所以才會用這個造型，就像是在世時所修煉的景象，(洞穴就對了)。」大殿完全是志工親手工捏製出來，廟方說，當初大家無償投入興建，一磚一瓦，甚至階梯鋪設的小石子，都是辛辛苦苦張羅來的。

廟方志工許素雲說：「(曾經)找3、4個人來做，都做不起來，後來就是乩身自己下去做，如果出了什麼問題，他會和神明溝通，去做起來。」就這樣邊做邊溝通，寺廟在天馬行空的對話中完成，山洞造型的觀音殿，全台絕無僅有，儘管外牆沒有精美的琉璃磚瓦，但信眾對觀音的虔誠，比誰都堅定。

