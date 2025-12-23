跳脫「中共2027武統」劇本 張五岳：2026年美中新型博弈下，台灣真正的三大考驗

2026年即將來臨，台灣最該關注的國際變數是什麼？淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今演說時直言，絕對不是「2027年中共武力攻台」，呼籲避免以主觀情緒或想像解讀北京的決策邏輯，最值得關注的三大變數包括包括「美中新型大國博弈」、「中共五中全會釋出訊息」、台灣九合一選舉。

陸委會與國科會委託中華經濟研究院，今（12月23日）在台大醫院國際會議中心舉辦「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會。座談會邀請多位學者專家進行專題演講與與談。

川普「孫悟空式治理」與期中選舉，是最大不確定性

張五岳以「孫悟空」形容美國總統川普（Donald Trump）變動速度極快的執政風格。他指出，川普上任後頻繁動用「緊急狀態」工具，政策節奏快、動作大，也高度依賴媒體曝光來主導議題。

廣告 廣告

張五岳提醒，這種治理風格對外界的衝擊，不僅在於關稅數字本身，而在於不確定性成為企業與各國政府難以估算的最大成本。關稅可能隨政治事件、價值偏好或對特定國家的態度而上調或下修，使市場難以形成穩定預期。

他進一步指出，從民調來看，川普在移民、貿易、經濟與通膨等政策面向皆面臨壓力，尤其貿易與經濟政策的支持度呈現負值。在期中選舉壓力下，川普勢必更積極透過政策操作爭取選民支持，對外在關稅與談判上會更強調「拿到成果」，對內則必須回應物價與生活成本的民怨。

關稅判違憲不等於結束，232、301仍是可用工具

針對外界關注的IEEPA（國際緊急經濟權力法）訴訟，張五岳表示，他認為美國最高法院確實可能作出不利於川普政府、甚至判定違憲的判決，但社會不應因此誤以為關稅政策就此畫下句點。

他指出，美國仍可透過232條款（以國安名義）或301調查等不同法源，延續對外經貿施壓。換言之，即使法律工具調整，關稅與貿易戰仍可能「換軌不換方向」，不確定性反而可能進一步升高。

兩岸緊繃但風險可控，中國經濟仍受結構性壓力制約

在區域安全層面，張五岳以「看起來緊繃，但風險可控」形容當前兩岸與中日關係。他指出，台海的「小兩岸」與美中的「太平洋大兩岸」高度連動，只要美中維持對話管道、避免誤判，即便存在摩擦，也不至於失控惡化。

對於中國經濟，他則指出，當前問題不僅是短期景氣，而是產能過剩、貿易順差快速擴大等結構性壓力。若GDP無法長期依賴出口，就必須回到投資與消費，而投資動能又與民營企業信心密切相關。中國近期推動民營企業相關制度，反映官方已意識到民企對創新與就業的重要性，但短期內要恢復信心與拉升內需仍有難度。

至於外界常見的「2027年中共武力攻台」說法，張五岳直言其機率不高，並呼籲避免以主觀情緒或想像解讀北京的決策邏輯。他強調，台灣問題是美中博弈的重要議題，但並非最迫切的議題，短期風險更多來自經貿與政治操作的不確定性。

張五岳把台灣最該關注的國際變因歸納為三項，第一，是美國期中選舉前，全球政經環境快速變動下的美中新型大國博弈，將如何影響台灣的外部安全與經貿空間；第二，是中國明年兩會預計通過「第十五個五年規劃」，以及五中全會所釋出的政治與經濟訊號，可能牽動中國對內治理與對外經貿政策調整；第三，則是台灣11月28日九合一選舉前，美中台三邊戰略互動是否出現新的排列組合。

他表示，從2020年以來，台灣面臨的挑戰大致集中在四大面向：地緣政治、供應鏈重組、美中博弈與兩岸關係。疫情後，這四股力量加速交織，再加上俄烏戰事延宕、台海情勢緊繃，以及川普新政下的關稅政策，都使全球供應鏈出現「重新調整與再分配」的趨勢，台灣必須以新的思維理解外部環境，而非沿用過往的既定想像。

12月23日，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳發表演說，分析台灣未來機遇與挑戰。（王秋燕攝）

明年美中經貿互動密集，貿易戰和解基礎弱

遠景基金會執行長賴怡忠發表演說時則強調，2026年美中政治與經貿互動將高度密集。包括川普預計於4月訪中，下半年可能接續中共五中全會、習近平回訪美國、美國期中選舉、美中關稅一年休戰到期，以及中國主辦APEC、美國主辦G20等重要節點，幾乎集中在選舉前後，顯示美中互動將進入高度不確定的關鍵期。

賴怡忠認為，美中貿易戰雖暫時休戰，但和解基礎相當脆弱。中國仍高度仰賴出口以緩解內部經濟問題，且北京對自身在關稅戰中的表現抱持自信，未必認為有必要對美讓步。即使未來美國最高法院對關稅法源作出不利判決，關稅與經貿施壓仍可能透過其他工具持續，顯示美國對中關稅戰具有長期化趨勢。

12月23日，陸委會與國科會委託中經院辦「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會，陸委會主委邱垂正（左四）、遠景基金會執行長賴怡忠（右二）與與會專家合影。（中經院提供)

他並指出，美國最新國安戰略已將經濟安全與供應鏈韌性置於核心位置，對台灣的關注與保護也同步提升。台灣一方面可能承受更高的供應鏈與關稅壓力，另一方面也可能因關鍵產業角色而出現新的戰略機會，關鍵在於是否能成為不可替代的供應鏈環節，並檢視對中「去風險（de-risking）」是否足以因應未來變局。



更多風傳媒報導

