跳舞吐舌被炎上 正妹Coser賠35萬向＂嫦娥＂道歉

大陸一名有將近600萬粉絲的網美，日前參與活動時cosplay手遊《王者榮耀》角色「嫦娥」，因為在跳舞表演中，做出吐舌頭、摳肚臍等動作，遭大批玩家"炎上"，痛批低俗。最後網美錄製影片向玩家還有嫦娥道歉，並自掏腰包大約35萬台幣，幫玩家買遊戲裝備當作賠償。

正妹網紅「我不叫龍蝦」，在手遊《王者榮耀》十週年活動上，Cosplay角色「嫦娥」，台上賣力跳舞、與玩家互動，但被捕捉到一些動作，讓部分玩家相當不滿。

大陸網友留言批評，指出她做出眾多搞怪表情、跳著「來財舞」、甚至摳瑤妹肚臍眼，這些「難登大雅之堂」的行為，還對著「原皮西施」說她是免費的。

許多網友痛批，她的諸多不雅動作，讓玩家直呼：「嫦娥住的是廣寒宮，不是怡紅院！」還有人嘲諷：「后羿看見這嫦娥，直接就是一箭！」

正妹網紅除了被質疑服飾過於透明外，扭臀、吐舌等動作也被批太低俗。遭大批玩家炎上後，擁有近六百萬粉絲的她，錄製道歉影片。

大陸網紅"我不叫龍蝦"：「Cos嫦娥且嚴重OOC（脫離角色本身）的行為，向嫦娥、嫦娥的粉絲，以及官方致歉，對不起。」

57秒的道歉影片中，她多次九十度鞠躬，還表示願意賠償。

大陸網紅"我不叫龍蝦"：「本次活動因為個人的行為，我將不收取任何費用，還為888個嫦娥玩家，報銷本次Cos的如夢令角色皮膚。」

幫玩家報銷皮膚的價格算下來，大約八萬人民幣，約合台幣三十五萬。

中國大陸二次元服飾市場規模，已突破一百六十九億人民幣，其中Cosplay服飾佔了二十九點六億，四十九％用戶是十八歲到二十四歲。龐大的市場，也催生出不少新興行業。

像是「和角色扮演的人出門約會」的服務，在大陸被稱為「COS委託」。兩年前收費一次七百元人民幣、不限時，如今已漲到九百元，只能約會七小時。

大陸藍新聞主播：「實際委託中，還存在Coser外型還原度低、角色沉浸感差、臨時變更安排等諸多問題。一旦出現糾紛，很難作為標準的服務憑證被認定。」

Coser扮演的角色，多源自受版權保護的動漫與遊戲IP，「COS委託」這樣的商業行為，也容易陷入版權爭議。行業規範與監管，仍有明顯不足之處。

