跳船前回心轉意？蘋果自研晶片核心人物 Johny Srouji 稱其「目前沒有打算離開」
過去十天密集傳出蘋果高層變動的消息。
蘋果近期似乎正在經歷 Tim Cook 時代最嚴重的高層震盪，在過去十天內相繼傳出了多達 5、6 名高管離職、退休、跳槽的消息。而現在根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，統管 M 系列、A 系列自研晶片的核心人物 Johny Srouji 似乎也動了離開的心思。如果成真的話，那對蘋果造成的影響可能比 UI 設計主管、Liquid Glass 締造者 Alan Dye 跳槽 Meta 還要重大。
「蘋果的晶片負責人 Johny Srouji 已經告訴 CEO Tim Cook，他正在認真考慮離開公司，未來大概率將另謀高就而非就此退休。」Gurman 如此說道，「蘋果正在拼命挽留，至少目前 Srouji 仍會在公司工作。」
在過去一年中，關於 Cook 還會擔任多久 CEO 一事坊間可謂傳聞不斷。最近頻繁的高層變動很難不讓人聯想到辦公室政治，大家最關心的問題或許很快就會有明確的答案了。
更新：果粉擔心的事情最終沒有發生，Johny Srouji 今日正式表示自己「喜歡團隊並熱愛在蘋果的工作」，並強調其「目前沒有打算離開」。
