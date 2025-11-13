跳起來！拚345億福利法案 綠黨團嗨跳「福利舞」

（圖／TVBS）

民進黨團幹事長鍾佳濱在活動中表示，如果法案真的實現，他們會邀請國防部長顧立雄來跳一下舞，不過他也坦言需要確認顧立雄是否願意參與。此次民進黨提出的「財畫法運用暫行條例」，主要目的是將因修法公式錯誤而未能分配的345億元，用於三大福利補助：婦女坐月子補助10萬元、提高每月國民年金至8000元，以及為勞工自提勞退提供1%獎勵金，每月最高可達500元，一年累計可獲6000元。

（圖／TVBS）

對於這項提案，民眾意見不一。有民眾認為物價和房價降低才是更實際的措施，並擔憂現在的負擔將轉嫁給下一代。也有民眾表示，考慮到現今月子中心一天費用約一萬元，一個月下來需花費三、四萬元，若能獲得10萬元補助確實能減輕負擔。還有民眾支持這項措施，認為許多年輕人因養育子女的高成本而卻步，這項補助可能會有所幫助。

財政部長莊翠雲對此表示尊重立法院的決議，但此舉遭到藍營批評為見風轉舵。藍營指出，這345億元屬於統籌分配款，本應依法分配給地方政府，中央政府不應挪用。國民黨立委李彥秀質疑莊翠雲時強調，雖然支持這些福利政策，但這些屬於中央政府的全國一致性事務，應該使用中央的經費來執行，而非「慷他人之慨」。

此次福利法案的爭議在於，既然是因修法出現錯誤，就應該再次修正，而非將地方款項挪為他用。如果法案無法通過，不僅看不到部長跳舞，這「福利舞」恐怕也只會曇花一現，無法實現其承諾的各項福利措施。

