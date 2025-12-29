「跳跳馬＋小丸子」遭質疑過氣 提燈秒殺「打臉」

記者許書維、吳西娟、范誠庭／彰化報導

彰化冬季夜晚愈來愈熱鬧！「2026彰化月影燈季-跳跳馬戲團」在八卦山大佛風景區正式開燈，今年主打童趣風格，找來義大利人氣角色「跳跳馬 Rody」，再加上「櫻桃小丸子」雙IP聯名演出，不過這樣的組合卻在網路上被部分網友質疑「是不是過氣了」，但實際到現場一看，人氣恐怕和網友想的不太一樣。

「2026彰化月影燈季-跳跳馬戲團」找來「跳跳馬 Rody」、「櫻桃小丸子」聯名演出。

一到夜晚，燈光一亮，人潮立刻湧現，燈組整體設計走童趣、馬戲團風格，八卦山大佛風景區，園區內特地找來義大利人氣角色跳跳馬，結合櫻桃小丸子角色造景，做成大型燈飾，但有網友批評，「有點過氣」。

月影燈季將週末加碼燈光秀演出。

民眾：「一瞬間確實吸引人潮，有很多的排隊，但是個人覺得辦活動的部分，還是要有彰化的特色，甚至在人潮過去之後，能夠幫助彰化有怎樣的經濟幫助。」

但也有民眾這樣說…

民眾：「其實滿吸引民眾去的，而且我覺得也滿漂亮，小孩子也滿喜歡的，然後也沒有所謂過時不過時的問題啊。」

儘管網路上有人認為，雙IP的組合略顯懷舊，但27日晚間限量發送2000個馬提燈，卻在短時間內被民眾搶領一空，現場排隊人龍一路延伸。

2000個馬提燈被民眾搶領一空。

彰化縣城觀處長王瑩琦：「遊客人數的統計，大概有六萬多人的遊客來看這個燈光秀跟參與這個開燈。」

彰化縣長王惠美：「一連串的活動，會一直到我們的3月1日。」

彰化縣長王惠美（左二）。

月影燈季將一路展出到明年3月初，每晚固定亮燈，除了靜態燈組，週末還加碼燈光秀演出，吸引更多民眾上山賞燈，回首往年八卦山燈季，放送的提燈有EMOJI、多多龍，再到今年的跳跳馬，究竟角色IP是不是真的過氣，從現場滿滿人潮，與提燈秒殺的狀況來看，結果盡在不言中。

