跳跳馬RODY躍上彩繪稻田 2026屏東熱帶農業博覽會2/7至3/1登場

▲2026 屏東熱博與國際知名童趣角色跳跳馬RODY聯名，共同展現馬年意象。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】每年春節一定要闔家走春的好去處「2026年屏東熱帶農業博覽會」將於2月7日盛大開幕，今年以「2026躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，並與國際知名童趣角色跳跳馬RODY合作展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍，活動現場規劃跳跳馬RODY彩繪稻田、三座跳跳馬RODY迎賓裝置，與大家共同迎接馬年到來，活動至3月1日止，屏東縣政府邀請全國民眾走訪屏東，一同感受熱博魅力。

廣告 廣告

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，屏東具備優越的熱帶農業條件，為了讓更多人看見屏東卓越的農業能量，本屆熱博活動以農業為核心，規劃十大展區，透過科技導入、藝術詮釋與節慶包裝的方式，呈現屏東豐富的農業風貌與多元產業鏈結，體現農業與生活並存的未來樣貌。

▲2026年屏東熱帶農業博覽會，將於2月7日盛大開幕，活動內容豐富多元，展現屏東卓越的農業能量。（圖／記者王靚慧攝）

農業處表示，熱博十大主題展區內容豐富多元，其中林業館以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與DIY體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術，展現人與自然共生的生活美學；農特產品展售區匯集屏東優質農特產品，結合展售與美食體驗，讓民眾一次品嚐屏東好味；瓜果長廊則以瓜果植栽打造綠意盎然的體驗廊道，並結合食農互動活動讓民眾體驗瓜果豐收之趣；彩繪稻田以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

另外在物產館內則規劃三大主題樓層：一樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、世界孔雀魚比賽的國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩的屏東風貌；三樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

鄭永裕處長指出，今年熱博更規劃豐富多元的舞台展演內容，無論是週末假期或春節期間都能欣賞到精彩演出，舞台活動集結五位藝人、四組兒童劇團、三團超人氣兒童天團，以及兩隊人氣啦啦隊接力登場，打造屬於屏東的一大幸福時刻。

縣府表示，為因應活動期間湧入的人潮，現場規劃可停2千部汽車的停車區及交通疏運措施，假日及春節期間民眾可於屏東車站轉乘接駁車往返活動現場，另外，有需要的民眾可預約復康巴士友善接送服務。更多活動內容、交通接駁與參觀相關資訊，請至活動官方網站查詢。