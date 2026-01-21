跳跳馬RODY躍動登場！ 2026屏東熱帶農業博覽會2/7盛大開跑

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣年度農業盛事「2026屏東熱帶農業博覽會」將於2月7日至3月1日盛大登場，今年以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，結合屏東豐富的熱帶農業能量，首度攜手國際知名童趣角色「跳跳馬RODY」，打造專屬馬年的躍動農業嘉年華，邀請全國民眾新春期間來屏東走春同樂。

本屆熱博規劃十大主題展區，亮點滿滿，包括以永續森活為主軸的林業館、沉浸式光影花海的蘭花館、結合農遊體驗與食農教育的休閒農業館，以及展現自然共生美學的樹藝盆栽區。農特產品展售區匯集屏東優質農產與特色美食，讓民眾一次品嚐「屏東好味」；瓜果長廊則以綠意植栽打造拍照熱點，並搭配互動體驗活動。最吸睛的彩繪稻田，以跳跳馬RODY圖樣呈現，成為必訪、必拍的打卡景觀。

▲2026 屏東熱博將與國際知名童趣角色跳跳馬RODY 共同展現馬年意象。（圖／記者范家豪）

物產館同樣精彩，三層樓分別呈現屏東農林漁牧創意、國際視野與攝影美學，帶領民眾從多元角度認識屏東。舞台活動更是歷年最豐富，集結藝人、兒童劇團、人氣兒童天團與啦啦隊輪番演出，春節及假日天天有亮點。

▲2026 屏東熱博與國際知名童趣角色跳跳馬RODY 共同展現馬年意象。（圖／屏縣府農業處）

為因應人潮，縣府已完善規劃接駁與停車措施，並提供復康巴士友善接送服務，提升參觀便利與安全。縣府邀請民眾把握春節與連假，攜家帶眷走進「2026屏東熱帶農業博覽會」，感受農業躍動的活力與屏東滿滿的幸福能量。