跳過修憲 藍白想刪光監院預算

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自民國113年底因病請假迄今，賴清德總統日前宣布准辭，2月1日生效，由監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。民眾黨創黨主席柯文哲29日被問到認為誰適合接任？他重申民眾黨主張廢監院，直接刪掉全部監院預算即可；藍委也認為監院是冗員機關，但修憲難度太高，刪除監察院預算確實可嘗試。

媒體昨詢問柯文哲，誰適合接任監察院長？柯直言，「我是主張監察院廢掉算了！趁這次總預算，把監察院預算全部刪掉。」

柯文哲表示，既然全世界大部分國家皆採取三權分立，台灣就不要再搞五權分立的奇怪制度，「把監察院廢掉就好了」，而且廢監院不一定要修改《憲法》，「修憲哪有可能？」

憲法增修條文規定，修憲須經四分之一立委提議、四分之三出席，以及出席委員四分之三決議，提出《憲法》修正案，公告半年後由公民投票複決，且有效同意票必須過半才算通過；由於修憲門檻太高，即使過去民進黨主張廢除考試院、監察院，仍無法落實，連陳菊民國109年被提名時，也期許自己「扮演末代監察院長，修憲後光榮離開」。

柯文哲昨再拋廢除監院想法，主張跳過修憲，改由監院預算全刪達成實質廢除目標，民眾黨團幹事長陳昭姿指出，民眾黨支持廢監院，且也已提出修憲案連署，但通過的可能性不大，所以全數刪除監院預算是一個方向。

陳昭姿說，其實去年民眾黨就提案將監院預算全數刪除，後來監院跑來誠懇溝通，並承諾會積極查弊，黨團才決議放行部分預算；然而監院並沒有落實當初承諾，因此今年度的預算，絕對會更嚴格審查，不會輕易放行。

藍委羅智強則認為，陳菊請假超過1年，驗證監察院是個冗員機關，沒有存在的必要；但修憲難度真的太高，因此認為柯文哲「刪除監察院預算」的意見確實是可嘗試方向，把民眾的納稅錢省下來，不要養一個「多餘院」。