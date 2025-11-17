跳過地方直接撥補宗教團體？藍委質疑中央「替選舉綁樁」 民進黨反批：天方夜譚
《財政收支劃分法》修法衍生中央與地方「搶錢」爭議。國民黨立委牛煦庭質疑，明年度中央政府總預算中，內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，改由中央直接撥補民間及宗教團體，形同利用補助款進行選舉綁樁。民進黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，透過補助要達到綁樁效果，真的是天方夜譚。
據《中國時報》報導，原先中央編列補助給直轄市與各縣市政府的名目，在明年度中央政府總預算中遭刪除，改以中央新編列預算方式支應，其中內政部宗教、人團司原本提供地方政府的補助款，改為中央直接補助逾3.6億元。牛煦庭因此認為，中央是藉此操弄補助款為選舉綁樁。
鍾佳濱表示，中央政府總預算規模超過上兆元，每年給地方政府的財源增加八千多億元。在既有財劃法制度下，中央統籌分配款是直接分配給地方政府，另有一般性補助與計畫性補助分別給地方政府及經其核定的計畫，因此相關比例相較整體財源顯得甚微。
鍾佳濱強調，更需要關注的是這次財劃法「再度惡修」所造成的影響。正如新北市長侯友宜所言，這次的錢權劃分是否符合各地方政府實際需求，以及未來中央與地方的事權分工是否合理，才是關鍵。而目前的修法恐造成中央在治水預算、勞健保撥補等面向出現缺口，最後將變成全民承擔。
鍾佳濱批評，若說中央政府要靠如此微薄、原本由地方政府發給人民團體的補助，來達到綁樁效果，實在是天方夜譚。
更多風傳媒報導
其他人也在看
全民安全指引「類選舉公報」普發 林飛帆：明確宣示台灣絕不投降
國防部9月推出新版台灣全民安全指引，賴清德總統當時表示，規劃讓家家戶戶都能拿到。國安會副秘書長林飛帆說明，手冊中首度明確向全民宣示，「面對戰爭威脅，台灣絕不會投降」，19日起將比照選舉公報，透過各縣市民政系統（村里長）普發到全台980多萬家戶；另將保留份數用於學校全民國防教育、外國籍人士英語版本需求自由時報 ・ 5 小時前
藍委質疑中央跳過地方給補助「為選舉綁樁」 鍾佳濱駁：天方夜譚
《財政收支劃分法》修法爆中央、地方搶錢爭議，國民黨立委牛煦庭質疑，原先編列補助給地方款項，在明年度中央政府總預算中都被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，被改成中央直接編列逾3.6億元補助民間團體、宗教團體，這就是中央利用補助款在為選舉綁樁。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回擊「天方夜譚」。太報 ・ 11 小時前
中日緊張 鄭麗文轟賴清德：火上加油、對維繫和平毫無助益
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，造成中日關係緊張升溫。總統賴清德今（17日）喊話，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文則透過臉書發文批評，賴清德的回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益；在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥。 鄭麗文表示，面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。她就任國民黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭。」 鄭麗文表示，這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。正如她一再強調的，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心。 鄭麗文強調，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然新頭殼 ・ 7 小時前
綠：藍委指跳過地方給補助為綁樁 真是天方夜譚
（中央社記者林敬殷台北17日電）國民黨立委指稱，明年度中央政府總預算中，原編列補助地方款項遭刪除，改由中央直接補助民間、宗教團體，金額達新台幣3.6億元，質疑是利用補助款在為選舉綁樁。民進黨立法院黨團今天表示，這種說法是「天方夜譚」。中央社 ・ 12 小時前
陳玉珍選金門縣長認中國「融合示範區」 林楚茵：拚做中共代理人？
國民黨立委陳玉珍表態參選2026年金門縣長，她於昨（16日）受訪提到，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多往來，這也成為她參選金門縣長的政策中心。對此，民進黨立委林楚茵今（17日）痛批，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？鏡新聞 ・ 8 小時前
中市芬普尼蛋流向5區35家店 綠議員批拖72小時公布
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市龍忠蛋行9日進貨彰化文雅畜牧場雞蛋，後又驗出農藥芬普尼超標；台中市衛生局今天公布，此批4000台斤雞蛋共流向5行政區、35家店，連鎖早餐店、便當店、旅館都有。中央社 ・ 8 小時前
8旬婦悶死癱瘓兒 藍黨團建請賴清德特赦
80歲劉姓老太太照顧癱瘓在床，重度身心障礙的兒子超過50年，2023年其確診新冠肺炎，身心俱疲下親手將兒子悶死。今年5月，台北地院針對這起加工自殺悶死親生兒子案，一審判刑2年半，法官罕見地在判決書中建請總統特赦，讓劉老太太免入獄。國民黨團今（17日）召開記者會說，將以黨團全體委員名義，建請賴清德總統依《憲法》對刑事被告特赦。太報 ・ 8 小時前
新財劃法中央喊窮！遭抓包上億補助宗教團體 牛煦庭：選舉綁樁
立法院去年通過《財政收支劃分法》修法，引發中央、地方爭端。國民黨立委牛煦庭近日指出，明年度中央政府總預算中，原先編列補助給地方的款項遭到刪除，其中內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，但中央直接編列逾3.6億元補助民間團體及宗教團體，痛批中央利用補助款為選舉綁樁。中天新聞網 ・ 11 小時前
民進黨政治風暴！ 最新民意壓倒性贊成公投綁大選
台灣民意基金會今（17）日公布「在野黨推動恢復「公投綁大選」的民意反應」即時民調結果，受訪者中有5成8贊成，2成8不贊成。資料顯示台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴；而民進黨則站在社會主流民意的對立面，這無疑是一個強烈政治風暴。中天新聞網 ・ 7 小時前
公督盟批總預算案48天未審 促韓國瑜儘速協商避免重演「預算之亂」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 公民監督國會聯盟今（17）日召開記者會，批評中央政府總預算案已經躺在立法院將近48天，創下立委席次減半以來「最嚴重」的延宕紀錄，提醒「拖延不審、亂刪亂凍，全民都遭殃」，並提出預算審查「五大原則」，並促請立法院長韓國瑜儘速協商，別讓「預算之亂」重演。 公督盟提到，本屆立法院再度進入預算會期，但明年度（115）中央政府總...匯流新聞網 ・ 12 小時前
民進黨政治風暴來了！最新民調力挺在野黨「公投綁大選」
台灣民意基金會今（17）日公布最新即時民調，針對在野黨推動恢復「公投綁大選」制度進行調查，結果顯示，全國有五成八民眾贊成、僅二成八不贊成，贊成者是反對者的兩倍，顯示民意清楚表態。台灣民意基金會指出，在野黨的主張獲得社會高度共鳴，而民進黨在此敏感議題上的立場，則與主流民意形成明顯落差。中時新聞網 ・ 9 小時前
北科大團隊打造「黑水虻智慧循環養殖系統」 (圖)
台北科技大學團隊打造「黑水虻智慧循環養殖系統」，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便轉化為可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播。中央社 ・ 8 小時前
預言「他」選北市！媒體人：請雞排跪著直播
[NOWnews今日新聞]民進黨2026地方選舉佈局持續升溫，台北市長選戰更成焦點，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已正式表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選」其實是前副總統陳建仁；...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
持續破解中共謠言成解放軍「眼中釘」…沈伯洋指黑熊學院揭中國嚇台策略被主要針對：藍營去年開始狂點名黑熊很詭異
沈伯洋說，解放軍認為黑熊學院一直讓大家了解這件事，會造成讓台灣人投降這目的非常困難，因此他們最早是針對黑熊，也因為他創立黑熊、是一個攻擊標的，加上過去做過「中國滲透指數」惹怒他們，所以連帶遭針對，而中國的行動就是要打擊台灣人的信心、把黑熊汙名化。放言 Fount Media ・ 8 小時前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠黨團：難不成要大家舉家搬去中國？
日本首相高市早苗在國會的發言，引發日中關係緊張，中國更宣布將在黃海海域進行實彈射擊訓練。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天（17日）表示，中共才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？鏡報 ・ 9 小時前
轟陳玉珍選金門縣長卻認同「融合示範區」 林楚茵：拚做中共代理人？
即時中心／潘柏廷報導國民黨立委陳玉珍近日表態會角逐2026年金門縣長大位，但她昨（16）日前往中國受訪時竟宣稱，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日在社群痛批，明明想選台灣地方首長，卻公開認同中國的「融合示範區」政策，「陳玉珍到底是要選『金門縣長』，還是拚做『中共代理人』？」。民視 ・ 8 小時前
在野黨突襲財劃法 卓榮泰撂話「全面迎戰」 本週「卓韓會」恐生變？
行政院8月已送出明年度中央政府總預算，未料在野黨上週於立法院再度修訂財劃法，並要信傳媒 ・ 7 小時前
議員肯定食安處主動查獲、通報芬普尼毒蛋 盧秀燕肯定市府團隊高效率稽查
台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，議員朱元宏（如圖）關心芬普尼毒蛋議題，對於衛生局食品藥物安全處日前於梧棲龍忠蛋行查獲一批芬普尼毒蛋外流，積極要求廠商下架並封存表示肯定。對此，市長盧秀燕表示，市府同仁採取3步驟，積極查獲、主動通報、主動要求下架，守護食品安全。盧秀燕市長表示，食安處稽查密度夠、同仁也非常盡責，因雞蛋為人民生活中不可或缺的食物，這次在中央和彰化縣政府尚未接獲消息前主動查獲，同時現場要求下架，非常值得肯定。衛生局長曾梓展指出，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，當場已要求下架並進行抽驗，後續將檢具相關事證提供 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
若賴清德提名沈伯洋選台北市長 謝寒冰喊發雞排、幫站台、跪著直播
隨著2026九合一選舉即將到來，各陣營人馬紛紛開始布局，不過目前民進黨仍未決定由誰來當「母雞」參選台北市長。資深媒體人謝寒冰今（17）日分析民進黨可能角逐的人士，他反諷認為民進黨立委沈伯洋是不錯人選，如果賴清德總統提名沈伯洋參選台北市長，他允諾將會發放雞排外，還會幫忙沈伯洋站台，甚至跪著開直播。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
彰化長照服務涵蓋率97% 王惠美曝還有9處衛福大樓新建或規劃中
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導 根據內政部統計，截至2025年10月底，台灣65歲以上人口為463萬人，占總人口比例的19.9%，已非常接近世界衛生組織（WHO）「超高齡社會」的標準20%，其中，彰化縣65歲以上長輩之人口佔縣內總人口20%，為完整涵蓋各年齡層的照顧需求，近年積極布建整合式衛福大樓。和美鎮糖友社區日照中心新建工程今（17）日舉行動土...匯流新聞網 ・ 8 小時前