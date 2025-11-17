跳過地方直接撥補宗教團體？藍委質疑中央「替選舉綁樁」 民進黨反批：天方夜譚

《財政收支劃分法》修法衍生中央與地方「搶錢」爭議。國民黨立委牛煦庭質疑，明年度中央政府總預算中，內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，改由中央直接撥補民間及宗教團體，形同利用補助款進行選舉綁樁。民進黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，透過補助要達到綁樁效果，真的是天方夜譚。



據《中國時報》報導，原先中央編列補助給直轄市與各縣市政府的名目，在明年度中央政府總預算中遭刪除，改以中央新編列預算方式支應，其中內政部宗教、人團司原本提供地方政府的補助款，改為中央直接補助逾3.6億元。牛煦庭因此認為，中央是藉此操弄補助款為選舉綁樁。



鍾佳濱表示，中央政府總預算規模超過上兆元，每年給地方政府的財源增加八千多億元。在既有財劃法制度下，中央統籌分配款是直接分配給地方政府，另有一般性補助與計畫性補助分別給地方政府及經其核定的計畫，因此相關比例相較整體財源顯得甚微。



​鍾佳濱強調，更需要關注的是這次財劃法「再度惡修」所造成的影響。正如新北市長侯友宜所言，這次的錢權劃分是否符合各地方政府實際需求，以及未來中央與地方的事權分工是否合理，才是關鍵。而目前的修法恐造成中央在治水預算、勞健保撥補等面向出現缺口，最後將變成全民承擔。



鍾佳濱批評，若說中央政府要靠如此微薄、原本由地方政府發給人民團體的補助，來達到綁樁效果，實在是天方夜譚。



更多風傳媒報導

