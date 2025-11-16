跳過地方給補助 中央挨批綁樁

立法院14日院會三讀通過「財政收支劃分法部分條文修正草案」，國民黨立委紛紛拿著標語合影留念。（本報資料照片）

《財政收支劃分法》修法多次上演中央與地方搶錢爭議，但被發現原先編列補助給地方款項，在明年度中央政府總預算中都被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，被改成中央直接編列逾3.6億元補助民間團體、宗教團體。國民黨立委牛煦庭16日痛批，這就是中央利用補助款在為選舉綁樁!

《財劃法》上次修正實施後，行政院刪減各地方政府一般性補助款，也陸續縮減給各地方的計畫型補助款，行政院主張地方自有財源大幅提高，再要求保障一般性補助款不合理，所以要由地方共同負擔。但國民黨上周五提案再修法通過，確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。

據悉，各部會編列明年度預算時，若照往例編列給地方的補助款都會遭到主計總處拒絕，嚴審不編予地方任何補助。立委也發現地方補助款消失後，反而是由中央政府直接補助給基層民間團體，等於是強化對人民團體的直接影響和控制。

例如，中央計畫編列1.6億元，用於補助國際扶輪年會6000萬元，以及同濟會、扶輪社、國際青年商會及獅子會等公益性社團1億元，其中，賴清德總統之前舉辦的「團結國家十講」皆選在扶輪社、獅子會舉行，就被質疑彼此間有特殊關聯性。

另根據115年度預算，原先編列補助給直轄市與各縣市名目的款項，今年都被刪除，改由中央新編列預算，如內政部宗教、人團司地方補助款改成中央直接補助，包含新增推動國際宗教交流、捐助宗教團體2億元，內政部共新增逾3.6億元補助國內非政府組織的民間團體。

藍委牛煦庭表示，資源集中在中央手中，再由中央挑選「適合」的人民團體進行補助，最終結果可能不是提升公共利益，而是讓民團習慣依賴政府補助、成為政府的附隨組織。他批評這是利用政府補助進行綁樁，民進黨拿公帑補助側翼，這是對民主制度的傷害，國家資源更不是讓政府藉預算強化自身政治影響力。

對此，內政部重申，協助國際性民間組織參與各類國際性活動，除促進民間交流外，對提升我國際知名度及聲望極有助益。