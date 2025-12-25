「跳針起口角」中央公園耶誕市集爆糾紛，警到場才搞定。（圖／TVBS）

平安夜在高雄中央公園發生兩起糾紛。當晚市集攤商正準備收攤時，一名男子不斷重複詢問同一問題，導致與攤販發生口角，警方到場才平息糾紛。同時，在中央公園附近的便利超商前，另一名男子因酒醉倒臥路邊，警方到場後發現其情緒激動且有傷人之虞，最終將其帶回派出所保護管束，並通知其妻子接回。兩起事件都反映了公共場所秩序維護的重要性。

24日晚間8點多，高雄中央公園耶誕生活節市集即將結束時，警方接獲報案，指稱在某攤位前發生糾紛。根據了解，一名男子不斷向攤販詢問相同問題，疑似因此引發雙方口角。警方到場時，該男子仍持續「跳針」重複著：「我只問你說，你就沒有跟我講啊」、「我只是想知道他為什麼沒有說要集合」等話語。自強所長馬百駿表示，民眾如遇有糾紛應理性處置，切勿有失控言行。經警方耐心排解後，雙方當事人暫時都不提出告訴，事件得以平息。

同一天晚間11點多，在中央公園附近的便利超商前，警方發現一名男子倒臥路邊。員警上前查看並輕搖該男子，確認他尚有意識。經詢問是否身體不舒服，男子回應沒有。警方隨後建議：「要不要幫你叫車回家，不要睡在路口好不好。」

男子醉倒在路邊，警方到場依法實施保護管束並帶回派出所安置。（圖／TVBS）

然而，當警方試圖協助時，該男子卻情緒激動，甚至喊道「不要碰我啦」，並有傷人之虞。為保障男子安全，警方依法實施保護管束，將其帶回派出所安置。經了解，該男子是因酒醉而在馬路上倒頭大睡。最終，派出所通知了男子的妻子前來將他接回家。這起事件提醒大家，過度飲酒不僅可能造成自身安全問題，也可能在公共場所製造困擾，甚至讓自己顏面盡失。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

