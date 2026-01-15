跳鋼管磨到流血 何曼希尬舞大咖不怯場

何曼希柔中帶剛的氣質，以及對表演的努力被看見。

外型秀氣的何曼希，在電影《陽光女子合唱團》中一場和鍾欣凌尬舞的場面，氣場全開毫不怯場，不少影迷看完紛紛好奇「她是誰」？很難想像這是她第一次拍電影，而她的自信來自於紮實的舞蹈基礎，和要求完美的性格。

何曼希從小就因為媽媽喜歡跳佛朗明哥、肚皮舞，也開始對舞蹈充滿興趣，2歲就開始學芭蕾，一直到國中才中斷。

選上練習生 疫情中斷

國中畢業沒多久，考上莊敬高中演藝科的何曼希，徵選上韓國練習生的機會，單槍匹馬到丁海寅的韓國經紀公司FNC受訓，只是人在異鄉、語言不通，連可以說上話的人都沒有，常常躲起來掉眼淚，打電話回家時也跟媽媽一起哭，若中途放棄要賠償違約金，沒想到疫情爆發，原本因學業兩邊跑的她，也順勢返台，問到回想起來會後悔嗎？她笑說：「微微鬆了一口氣。」

何曼希曾為了參加國標舞比賽，毅然決然休學。（Dylan Photo提供）

返台後，何曼希也沒乖乖重拾書本，她因學校的合作計畫接觸國標舞，為了比賽還在考進台北市立大學後先休學，沒想到竟一路跳進國標舞的最高殿堂黑池大賽，並拿下台灣業餘組前60強的佳績，光是舞衣、舞鞋以及比賽旅費，估計媽媽就為她砸了百萬元之譜，可說是最堅強的後盾，她也透過國標舞更了解自己未來的目標。

練功吃苦頭 惹哭媽媽

何曼希近期拍攝麥當勞功夫薯條廣告，處女座外加AB型的她，為了完美演繹手拿薯條紋風不動的功夫高手，第1天演員訓練就紮馬步長達3小時，直到腿不聽使喚發抖，甚至下課時已經腿軟無法走路，種種努力都是灌溉她的養分。

何曼希為拍《陽光女子合唱團》中鋼管舞表演場面，特地下了苦功。（星光佳世提供）

何曼希說，自己其實一直想嘗試演員拍戲，但始終不敢跨出第一步，直到透過海選成為《陽光女子合唱團》一角。一下子成為眾多大咖女演員行列中的一朵亮眼小花，她事先也花了極大心力。儘管有舞蹈底子，但她為劇中鋼管舞表演，練習整整1個月，有2次媽媽在旁陪伴，見她磨到雙腿破皮流血，忍不住拭淚，而她看到媽媽也會覺得特別疼痛難忍，之後她就要媽媽別再到現場，她才能全力以赴。

何曼希對許多新事物抱持高度好奇，願意嘗試。

另一場被黑道大哥強暴的戲，也是何曼希事先與對手演員彼勒相處熟悉，再透過排練了解身體觸碰的尺度上限，才能呈現精彩的演出，說她是幸運的新人不為過，但她也著實累積了多年的經歷和能量才能在此刻綻放。

何曼希（中）去年獲選為金馬獎頒獎典禮遞獎大使。

努力就有機會 何曼希

生日： 2002年9月18日

身高╱體重： 168公分╱47公斤

學歷：台北市立大學運動藝術學系三年級

專長：舞蹈

作品：電影《陽光女子合唱團》、廣告〈麥當勞功夫薯條〉、第62屆金馬獎遞獎大使

