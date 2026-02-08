即時中心／温芸萱報導

今（8）日上午一段行車紀錄器畫面在網路流傳，一名男子從關渡大橋跳下，畫面引發民眾議論。警方說明，事件發生於上午9時38分，新北市關渡大橋八里端，當時員警追查一輛疑似交通違規自小客車，過程中副駕駛座乘客突然下車逃逸，徒步跑向橋上自行車道。警方立即追緝，並在自行車引道將人控制。經查，50歲鄭姓男子為妨害秩序案件嫌疑人，警詢後依法解送士林地方法院偵辦。

今早有網友在社群平台分享一段行車紀錄器畫面，內容顯示一名男子突然從關渡大橋一側跳下去，影片流出後，引來網友熱議。部分觀看者直呼驚險，但也有人指出，該路段下方實際為緩坡草地，並非高落差區域。

廣告 廣告

警方隨後說明，事件發生於今日上午9時38分，新北市關渡大橋八里端一帶。當時員警正在追查一輛涉及交通違規的自小客車，沿途尾隨過程中，副駕駛座乘客突然自行下車逃離，並朝橋上的自行車與行人通道方向奔跑。

警方立即徒步追趕，最終在自行車引道附近將人攔下並控制行動。經查證，該名50歲鄭姓男子為妨害秩序案件的嫌疑人，並非單純交通違規人士。

警方完成初步警詢後，依相關程序將鄭男移送士林地方法院偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人

更多民視新聞報導

請辭監察院長獲准！陳菊住院養病中 賴清德今低調赴高醫探視

李貞秀國籍爭議續燒！民進黨：公職不得有雙重國籍「沒模糊空間」

行政院投入819.6億 強化弱勢兒童照護

