跳電緊急狀況化身歡樂派對 紙風車民雄演出嗨翻天
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」22日晚間在嘉義縣民雄國中演出時發生跳電，紙風車執行長張敏宜急中生智，邀請坐在台下觀賞的嘉義縣長翁章梁帶動唱，觀眾則打開手機手電筒互動，夜空下燈光閃爍，大人小孩都玩得很開心，議員黃啟豪與民雄鄉長林于玲笑稱「緊急狀況可以搞到如此歡樂，真是難得的體驗」。
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程民雄場是由北回化學公司董事長陳芳斌與蔡青蓉伉儷贊助，演出的「台灣幻想曲」由5段表演組成，包含鼓勵孩子勇敢追夢的「唐吉軻德」、結合肢體動作與世界名畫的「身體練習曲」、傳遞不浪費觀念的「剩食的逆襲」、講述台東基督教醫院創院院長譚維義故事的「後山天使」，再以魔法般黑光秀「慶典的喜悅」壓軸。
昨晚演到「後山天使」時，因為跳電致台上燈光全暗，演員的麥克風也消音，台下觀眾大多以為是要換幕，不曉得出現驚人的狀況。
張敏宜表示，因為發生跳電，請大家一起唱歌等待修復，並請縣長點歌，翁章梁就點了「兩隻老虎」，結果唱完還是一片黑。張敏宜請大家將手機的手電筒打開，出現如同演唱會的歡樂場面，並由翁章梁帶頭唱起「生日快樂」，兩千多位觀眾齊唱加上手機燈光，從國語版、英語版嗨唱到台語版，電終於來了，重見光明的一刻，現場歡聲雷動，嗨到最高點。
林祐丞小朋友說，停電原本是一件很恐怖的事，但在縣長帶動唱後，在大家陪伴下，真的很開心。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 2 小時前
莊博元終場前超關鍵抄截！雲豹103比101逆轉擊退國王
（記者張芸瑄、陳志豪／綜合報導）台啤永豐雲豹昨（22日）在主場迎戰新北國王，整場比賽一路追趕，直到最後 11 […]引新聞 ・ 58 分鐘前
新港奉天宮金虎爺全國路跑 民雄警啟動交通疏導管制措施
記者張翔／嘉義縣報導 嘉義縣新港奉天宮22日將舉辦「2025跑出金虎爺全國路跑賽」活…中華日報 ・ 1 天前
2025廣州車展 超豪品牌集體退場、新勢力加速分化
繼多家車企缺席年初的上海車展後，年底的廣州車展仍延續此一趨勢。2025廣州車展21日開幕，缺席車企名單再次引發關注。中時財經即時 ・ 3 小時前
岡田准一集大成之作！《武士生死鬥》爆好評掀熱論
《武士生死鬥》日劇掀起全球熱潮，以創新的武士時代劇形式吸引觀眾目光，被譽為日本版《魷魚遊戲》。這部由岡田准一主演並兼任執行製作與動作規劃的作品，描繪明治時期292名武士在京都至東京的生死競賽，爭奪木牌與巨額獎金。該劇集結近300位演員，陣容堅強，包括重量級演員阿部寬，製作規模媲美三部電影，展現日本文化精髓同時融入現代娛樂元素。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
寶寶眼睛霧霧的？醫示警：「這些徵兆」恐是先天白內障 爸媽最容易忽略
寶寶的眼睛怎麼霧霧的？新生兒健檢時發現寶寶眼睛有白色混濁？瞳孔看起來不夠黑亮？對光線反應不靈敏？別以為白內障只是老年人的專利！眼科粘靖旻院長指出，先天型白內障可能在寶寶出生時就已經存在，如果沒有及早發現和治療，不只會影響視力發展，更可能導致永久性的弱視、斜視，甚至完全失明。 1、遺傳基因突變—家族史是最大警訊先天型白內障有高達三分之一的案例與遺傳有關！如果父母、祖父母或其他近親有白內障病史，寶寶罹患先天型白內障的機率會大幅提升。這類白內障通常是由於染色體異常或特定基因突變造成，導致水晶體蛋白質結構異常、無法正常透光。 2、孕期感染—病毒是隱形殺手懷孕期間的某些病毒感染是導致先天型白內障的重要元凶！特別是「德國麻疹」(風疹病毒)、「巨細胞病毒」、「單純疱疹病毒」、「水痘病毒」等，這些病毒會透過胎盤感染胎兒，破壞正在發育的水晶體細胞！孕期前三個月是胎兒眼睛發育的關鍵期，此時感染風險最高。 3、代謝異常疾病—身體失衡眼睛遭殃某些先天性代謝異常疾病會導致有害物質在水晶體內堆積，進而形成白內障。最常見的包括「半乳糖血症」(無法代謝乳糖)、「低血鈣症」(副甲狀腺功能異常)、「威爾森氏症」(銅離子代常春月刊 ・ 5 小時前
有機會生成天琴颱風！東北季風明午後增強 週三低溫下探12度
菲律賓東南方的熱帶擾動，預期明後天將通過菲律賓進入南海，未來不排除發展為今年第27號颱風天琴（koto），對台灣沒有直接影響。中天新聞網 ・ 30 分鐘前
新港奉天宮「跑出金虎爺」全國路跑賽熱鬧登場
嘉義縣新港奉天宮今天一大早舉辦「跑出金虎爺」全國路跑賽，來自全國各地6000多位熱愛跑步者共襄盛舉，現場氣氛熱烈，由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌與立委蔡易餘等人鳴笛起跑，現場氣氛熱烈。為提倡全民健康運動、同時推廣虎爺文化信仰的「跑出金虎爺」全國路跑，自2009年開始舉辦就成為全國熱愛路跑者的最自由時報 ・ 5 小時前
驚險畫面曝光！賓士車竄出巷口 小黃急閃不及仍被撞翻
新北市新莊區中平路上，今天（23日）凌晨1時許，發生1起驚險的車禍事故，1名70歲的劉姓男子開著計程車載客行經中平路92巷口時，被1名64歲薛姓婦人駕駛的賓士車猛撞，計程車雖有往左急閃，但仍被撞上，當場導致計程車被撞後翻滾1圈後側翻，所幸僅有計程車內的乘客手指擦挫傷，經查雙方駕駛酒測均為0，詳細肇事原因及責任仍待警方後續調。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
網路夯傳AI虛擬白金漢宮耶誕市集 遊客現場撲空
（中央社倫敦22日綜合外電報導）一則人工智慧（AI）虛擬的圖像在網路夯傳，說在英國白金漢宮外面有耶誕節市集，讓很多人信以為真，興沖沖地趕到現場，卻撲個空。中央社 ・ 4 小時前
補糧食券削減 州府周發20元支票
州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民...世界日報World Journal ・ 1 天前
批日對「無核三原則」態度曖昧 中方：須嚴加管束
中日緊張關係不斷升溫，中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松日前在維也納召開的理事會上，點名批判日本政府，指其對「無核三原則」表態模糊，恐有違背和平承諾之虞，直言「對這樣的日本必須嚴加管束」。鏡新聞 ・ 23 小時前
楊祐寧率「監男F6」熱舞！張軒睿點名他當C位 陳澤耀讚劉以豪眼睛電力十足
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導台灣大哥大MyVideo跟播監獄職場喜劇《監所男子囚生記》空降台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍。而台灣大哥大MyVideo也對楊祐寧、...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
退休五年級生開「柑仔店」 呈現台灣早期生活樣貌
民視新聞／綜合報導台中南區有一家懷舊的柑仔店，店內蒐集很多台灣早期的商品及黑膠唱片，老闆把多年來蒐藏的古董雜貨，布置成一間很有懷舊風味的雜貨店，到訪的客人，還能獲得熱情解說，有如一間小小博物館。老闆說，是為了讓更多人暸解台灣早期的生活樣貌。民視 ・ 3 小時前
憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐
即時中心／黃于庭報導憲兵驚傳離譜咬人事件！有名任職於陸軍六軍團憲兵連的楊姓中尉副連長，因不滿下屬業務疏失，且多次責問未果，竟轉而將怒氣發洩在另名徐姓女下士身上，狂咬對方7至8口。案經桃園地院審理，考量楊男犯後態度良好，雙方也達成和解，判處判拘40天並予以緩刑2年。民視 ・ 4 小時前
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心EBC東森新聞 ・ 14 小時前
久坐腰痛困擾多年？研究揭「最有效運動」：4-12周就看到改善
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導腰痠背痛是現代人常見的困擾之一，台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，現代人的腰痛不僅與年紀有關，更與生活習慣息息...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
中油石化事業部舉辦壘球賽 21隊共400名好手共襄盛舉
台灣中油石化事業部於週末二日舉辦「114年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽」。比賽當天共有21個來自不同石化業者的隊伍、近四百位選手齊聚一堂。品觀點 ・ 4 小時前
范冰冰奪金馬影后！工作室半夜突刪文「寶島的最佳女主角」 她再發文吐這句話
范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎頒獎典禮的「最佳女主角」，雖然沒有到場，仍然用電話連線方式發表得獎感言，更一度哭到無法自己，隨後范冰冰工作室也發文祝賀，其中提到「來自寶島的最佳女主角」，沒想到該則貼文已經被悄悄刪除，范冰冰也發文曬出自拍，開心喊：「有點幸福。」鏡報 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前