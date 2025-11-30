跳tone卻超夯！ 中藥行賣羊肉麵PK宮廟系咖啡

中藥店賣起羊肉麵和牛肉麵，吸引年輕人上門。（圖／TVBS）

想炒熱商機，大玩「反差」成一大奇招，就有運動品牌插旗大稻埕，潮流融合復古建築，成為新打卡點；也有咖啡店走宮廟風，彩繪門神讓民眾手機拍不停；甚至還有老字號中藥店賣起羊肉麵、牛肉麵，吸引年輕人上門。

中藥店賣起羊肉麵和牛肉麵，吸引年輕人上門。（圖／TVBS）

老字號中藥店賣的羊肉麵，用8種藥材熬湯。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「來到這間中藥行，竟然聞到好濃的藥膳味跟羊肉味，原來裡面有驚喜，竟然還可以坐下來，享受一碗熱呼呼的羊肉麵。」位在新北市中和區，40年老字號中藥店竟然賣起羊肉麵和牛肉麵，71歲的老闆親自抓8種藥材熬湯，包括甘草、枸杞、桂皮等等，和羊肉一同熬煮3小時，讓清燉湯頭滿滿精華，香醇清甜不油膩，成功抓住許多年輕人的味蕾，透過網路一傳十十傳百，冷冷冬天來上一碗，暖胃又暖心。民眾：「我第一次在中藥行吃羊肉麵，吃上癮了之後，有休假就會來這邊吃，很順口也不會膩。」蔘藥行業者：「現在年輕一代都因為我們沒有太多中藥的教育，所以中藥就一直沒落，但是煮一煮麵拿出去賣，年輕人就很喜歡。」

廣告 廣告

新北市三重區宮廟系咖啡，整間店古色古香。（圖片來源／奉捌弍臉書）

不走傳統路線的，還有位在新北市三重區的這間宮廟系咖啡，店門口除了能看到彩繪門神，還打造小巧的五營兵將屋，有民眾更開心分享，買咖啡後還收到老闆拿去拜拜過的點心，整間店古色古香，邊喝飲品還能邊拍照打卡。行銷專家吳育宏：「如果你可以在既有的品牌形象裡面增加一些反差、增加一些跳tone的元素，那麼你就比較容易讓你的品牌脫穎而出。」

運動用品店插旗大稻埕，潮流融合復古建築，成為新打卡點。（圖片來源／民眾提供）

另一頭，台北大稻埕也出現全新潮流地標，運動用品店融合復古建築，除了店門口懸掛匾額，加上懷舊木構、精緻窗花和手工燈籠，大大翻轉過往印象，結合老街底蘊，新舊風格完美交織，吸引許多粉絲前來朝聖，店面加點巧思更特殊，炒熱話題之外，也帶來無限商機。

更多 TVBS 報導

台北竟然還吃得到20元銅板麵？精選「19家」大同區美食

冬日超夯草莓大福在這！大同區19間美食精選 網激推拉麵是它

速食店內用杯「一擦都黑垢」 民眾崩潰：好噁

搶年輕客！ 西門町日系服裝重開、大稻埕變聖水洞

