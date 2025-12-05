「踅夜市」聽語治療互動遊戲奪金牌 弘光科大學生展創新實力

弘光科大語聽系「相揪來去踅夜市」這組學生，奪得「全國科技校院聽語治療實務設計競賽」成人組金牌。（弘光科大提供）





弘光科技大學語言治療與聽力學系學生在今年「全國科技校院聽語治療實務設計競賽」再創佳績，勇奪成人組金牌及兒童組銀牌。兩組得獎學生團隊以互動遊戲切入，分別運用「踅夜市」主題、磁鐵組合情境設計出創新教具，提升失語患者的詞語提取能力、遲語兒的語言能力，展現聽語治療實務技能。

語聽系系主任鄭湘君表示，為了能夠提升聽語治療實務的專業技能，培養解決問題知能及創意思考，同時增進跨校院專業交流分享，累積治療教具文案，每年皆鼓勵學生參與「全國科技校院聽語治療實務設計競賽」，讓學生創作能夠運用在臨床個案治療上及對聽語治療有所改善的教案。



語聽系「相揪來去踅夜市」這組學生的作品，運用夜市主題設計教材。（弘光科大提供）

大二學生邱婉瑀、林紜薆、龍映微、邱靖涵設計的「相揪來去踅夜市」教材，獲得成人組金牌。邱婉瑀說，「相揪來去踅夜市」是專為失語患者設計的遊戲式治療，將各種語言元素融入在遊戲中，讓患者在輕鬆情境中練習，提升詞語提取能力及表達互動力。

邱婉瑀指出，團隊改良夜市常見的「珠仔臺」、豆花攤、烤肉攤、果汁攤進行教材設計，像「細漢ㄟ珠仔臺」，是讓珠子掉入洞中，引發機關彈出數字卡，再依照對應的數字翻開印有日常用品的圖卡。「世事難『料』豆花攤」隨機抽一張豆花配料卡，讓個案根據治療師提示的語意特徵，去猜配料有哪些。「考考你烤肉攤」則引導個案說出想要點的品項，正確說出名字即點餐成功。

語聽系「TALKY星人：磁鐵情境語言遊戲」這組學生作品，獲得「全國科技校院聽語治療實務設計競賽」兒童組銀牌。（弘光科大提供）

由陳慧萱、陳依華、汪品希三位大二學生設計的「TALKY星人：磁鐵情境語言遊戲」，讓幼童在遊戲中自然開口說話，獲得兒童組銀牌。陳依華指出，口語出現時間晚於預期幼童被稱為遲語兒，家長常有缺乏語言刺激素材、孩子專注力與動機不足、不知如何延伸孩子語言三大困難，組員們認為最好的方法就是把語言練習變成遊戲。

陳依華說，團隊利用磁鐵式組合情境，加上外星人角色創造，附帶家長操作手冊，在家簡單易上手、不需設備、不用治療師即可練習。而且收納方便，適合家庭與幼兒園使用，可以提升兒童形容詞、句型、詞彙累積等語言力，增進理解與表達情緒，促進親子互動與共學關係。在家即能進行語言練習，在幼兒園則當作語言與情緒課程教材，並可延伸為臨床輔助教材。

