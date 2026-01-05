踅宜蘭南北館市場親子繪本 加印第二批開放民眾領取典藏

宜蘭市公所首度推出以兒童繪本敘說在地文史的「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」親子繪本，廣受小朋友及家長的好評，市公所宣布再加印第二批，六日至十六日開放民眾領取典藏，數量有限，送完為止。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市公所首度推出以兒童繪本敘說在地文史的「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」親子繪本，廣受小朋友及家長的好評，市公所為回應各界殷切期盼，五日宣布再加印第二批，除了增加分送給宜蘭市內公私立幼兒園的幼幼班小朋友，也開放民眾領取典藏，數量有限，送完為止。

「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」親子繪本是委託宜蘭國小附幼林秋萍老師及繪本插畫家周子涵共同創作，希望小朋友能透過這本繪本，認識自己成長的家鄉。於一一四年十二月四日辦理新書發表」。

廣告 廣告

推出後廣受小朋友及家長的好評，公所為回應各界殷切期盼，因此再加印第二批，除了增加分送給宜蘭市內公私立幼兒園的幼幼班小朋友，也開放民眾領取典藏，數量有限，送完為止。

領取方式如下：

一、領取時間：一月六日至十六日止，上午九時至十二，下午一時至五時；二、領取地點：宜蘭市公所文化發展所辦公室（平日上班時間，週一至週五）、阮義忠台灣故事館（周六及周日），其二處地點均位於宜蘭市公所後方；三、領取方式：親至市公所領取；如本人不克前來，可委託他人代領，每人僅限代領一本，代領者請持委託者身分證明文件。

市長陳美玲表示，南北館市場是一個充滿歷史感和時間感的市場，也是一個生活的市場。在阿公阿嬤的時代，南北館就像是每一個宜蘭人的百貨公司。公所希望藉由這本兒童繪本的推出，讓宜蘭市的鄉土文化可以向下紮根，從小小朋友開始都能對自己的家鄉有更多的了解。