踏上復仇之路！葛倫鮑威爾「失控殺人」奪回豪門遺產

《豪門殺人指南》葛倫鮑威爾首度挑戰暗黑角色。（圖／CATCHPLAY+）





2026開春最狠強檔《豪門殺人指南》（How to Make a Killing），由電影《罪犯艾蜜莉》(Emily the Criminal)導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）操刀，巧妙融合豪門鬥爭、黑色幽默與懸悚犯罪元素，打造一場既荒謬又致命的「致富攻略」；電影今（16）日釋出60秒預告，男主角葛倫鮑威爾（Glen Powell）徹底顛覆過往形象，飾演一名為了奪回遺產、不惜一步步踏上復仇之路的豪門棄子，揭開一段笑中帶狠、瘋狂失控的殺人指南。

葛倫鮑威爾透露，自己在首次閱讀劇本時，便立即被角色深深吸引，他所飾演的貝克，是一名自出生起便遭豪門家族剝奪繼承權的年輕人，在長年被排除在權力與金錢之外後，決定以極端手段奪回「本該屬於自己的一切」。葛倫鮑威爾表示：「我非常喜歡這個劇本，因為它的概念大膽又迷人。我在閱讀時就意識到，這正是我一直在尋找、也渴望挑戰的角色，一個我從未演過的人物類型。這部電影的黑色幽默、殘酷邏輯與角色內心的扭曲動機，我相信都會讓觀眾看得又過癮又不寒而慄。」

《豪門殺人指南》國際版海報。（圖／CATCHPLAY+）

《豪門殺人指南》國際版海報。（圖／CATCHPLAY+）

作為導演約翰帕頓福特的影迷，葛倫鮑威爾對導演的創作視野早有高度評價。他回憶道：「我本來就是《罪犯艾蜜莉》的忠實粉絲，但當我真正坐下來和他聊這部作品時，又再次被他圈粉。他對犯罪電影的拆解方式、敘事節奏與品味，是我在市場上從未見過的，這也是我毫不猶豫接下這個角色的原因。」

電影《豪門殺人指南》描述，出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾 飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的七名家族財產承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞(瑪格麗特庫利 飾)，否則，一切都有可能功虧一簣。《豪門殺人指南》2月26日全台上映。



