踏上東北角小長城，一起翻越岬角山稜～瑞芳鼻頭角步道

鼻頭角公園串聯燈塔、濱海與稜谷三條步道，
這回我們選擇挑戰稜谷線，也就是「鼻頭角稜谷步道」，帶大家飽覽海灣岬美景。

進入鼻頭角稜谷步道有二處，從 A.鼻頭國小進，或是從 B.阿春姨五十年古早味老店進入，
若從A.點進，車子可以停在鼻頭角風景區停車場，B.點進就停在店家附近(渔港)，
無論從哪邊進入，最後都會回到原來停車的地方。

由於地勢的關係，我們選擇從A.點鼻頭國小進入，如此一來可保留一些體力，
停車場旁是鼻頭角步道的起點，跨過天橋至對向，便是往鼻頭國小的方向，
從橋上清楚看見渔港壯闊的美景，尤其天氣好的時候真的是海天一色啊！

沿路指標清楚，要找到鼻頭國小不是難事，一直往上走看見有二座燈塔的大門就是了。

從小在都市長大，很難想像把小學蓋在海邊，校園寬廣，望出去就是太平洋，也太幸福了吧！

鼻頭角步道全長約3.5公里，是一條環狀步道，包括燈塔、稜谷及海濱，也是非常親民的健行路線，
由於稜谷段不僅可遠眺東北角海岸，還能拍攝無敵壯闊的山海景，吸引最多人次造訪。

結束鼻頭國小階梯那一部份，很快便抵達平緩路段，
再走850步即可抵達聽濤cafe，是不是讓人有很強的動力繼續前進呢
為了找到海景咖啡，我們是全程走完哦！

鼻頭角步道很棒的優點是除了中途設置休憩用的涼亭，也有一、二個公共廁所，
讓大家可以不必為了找廁所而趕路，錯過了與美景相伴的時光。

走沒幾步路就遇海景，煩惱都拋到九霄雲外去了~

公廁又大又乾淨，很認真在維護。

抬頭上方就是軍營，也是聽濤cafe的所在地，看來距離愈來愈近了。

奇岩異石在浪花的拍打下，形成了東北角獨特的海蝕地形，非常壯觀。

從這裡開始是稜谷步道的起點，海拔很低，才52公尺，1公里多的步道也很短，很容易完成任務。

一路上都有提供資訊，告訴大家還得再走多遠，至少可以有個心理準備，也比較容易達成。

稜谷步道上上下下的，剛開始需要一些體力走階梯，平日來完全沒人，
累了想停多久就停多久，視自己能負載的情況而定，
但其實連長輩都能順利完成了，對年輕人及孩童來說就沒那麼困難嘍。

中間在聽濤cafe做了停留，午餐過後又繼續前進，很快便來到東北角小長城。

彎彎曲曲綿延至山頭，被稱做台版萬里長城，這一段結合了一望無際的天空與湛藍海水，實在很美。

走到觀景涼亭再次看見渔港，很多人會在這裡停留賞景，
歇息一會兒，伴隨微涼的海風，很舒服呢~

從觀景台開始便一路下行，但這一端的階梯比從A.點進來又更為陡峭，
真心建議大家跟我們一樣從A.點開始，會比較輕鬆哦。

看到100公尺的牌子就表示差不多要結束步道行程了。

下來的地方有一間50年的老店，別看它舊舊的，己經過了午餐時段都一點多了，仍是坐無虛席，旁邊還有人在排隊候位，想必這些熟門熟路的人都是老饕，否則怎會在此停留用餐呢？

渔船與美麗的山海景交織成詩情畫意的畫作，周邊幾家餐廳正好提供旅人溫飽的場所，
除了夏季熱一些，一年四季都能來挑戰步道，親民路線，快把全家都揪來吧！

  • 新北市瑞芳區

  • 全天開放

