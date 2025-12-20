踏上東北角小長城，一起翻越岬角山稜～瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

鼻頭角公園串聯燈塔、濱海與稜谷三條步道，

這回我們選擇挑戰稜谷線，也就是「鼻頭角稜谷步道」，帶大家飽覽海灣岬美景。

進入鼻頭角稜谷步道有二處，從 A.鼻頭國小進，或是從 B.阿春姨五十年古早味老店進入，

若從A.點進，車子可以停在鼻頭角風景區停車場，B.點進就停在店家附近(渔港)，

無論從哪邊進入，最後都會回到原來停車的地方。

瑞芳鼻頭角步道

由於地勢的關係，我們選擇從A.點鼻頭國小進入，如此一來可保留一些體力，

停車場旁是鼻頭角步道的起點，跨過天橋至對向，便是往鼻頭國小的方向，

從橋上清楚看見渔港壯闊的美景，尤其天氣好的時候真的是海天一色啊！

瑞芳鼻頭角步道

沿路指標清楚，要找到鼻頭國小不是難事，一直往上走看見有二座燈塔的大門就是了。

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

從小在都市長大，很難想像把小學蓋在海邊，校園寬廣，望出去就是太平洋，也太幸福了吧！

瑞芳鼻頭角步道

鼻頭角步道全長約3.5公里，是一條環狀步道，包括燈塔、稜谷及海濱，也是非常親民的健行路線，

由於稜谷段不僅可遠眺東北角海岸，還能拍攝無敵壯闊的山海景，吸引最多人次造訪。

瑞芳鼻頭角步道

結束鼻頭國小階梯那一部份，很快便抵達平緩路段，

再走850步即可抵達聽濤cafe，是不是讓人有很強的動力繼續前進呢

為了找到海景咖啡，我們是全程走完哦！

瑞芳鼻頭角步道

鼻頭角步道很棒的優點是除了中途設置休憩用的涼亭，也有一、二個公共廁所，

讓大家可以不必為了找廁所而趕路，錯過了與美景相伴的時光。

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

走沒幾步路就遇海景，煩惱都拋到九霄雲外去了~

瑞芳鼻頭角步道

公廁又大又乾淨，很認真在維護。

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

抬頭上方就是軍營，也是聽濤cafe的所在地，看來距離愈來愈近了。

瑞芳鼻頭角步道

奇岩異石在浪花的拍打下，形成了東北角獨特的海蝕地形，非常壯觀。

瑞芳鼻頭角步道

從這裡開始是稜谷步道的起點，海拔很低，才52公尺，1公里多的步道也很短，很容易完成任務。

瑞芳鼻頭角步道

一路上都有提供資訊，告訴大家還得再走多遠，至少可以有個心理準備，也比較容易達成。

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

稜谷步道上上下下的，剛開始需要一些體力走階梯，平日來完全沒人，

累了想停多久就停多久，視自己能負載的情況而定，

但其實連長輩都能順利完成了，對年輕人及孩童來說就沒那麼困難嘍。

瑞芳鼻頭角步道

中間在聽濤cafe做了停留，午餐過後又繼續前進，很快便來到東北角小長城。

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

彎彎曲曲綿延至山頭，被稱做台版萬里長城，這一段結合了一望無際的天空與湛藍海水，實在很美。

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

走到觀景涼亭再次看見渔港，很多人會在這裡停留賞景，

歇息一會兒，伴隨微涼的海風，很舒服呢~

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

瑞芳鼻頭角步道

從觀景台開始便一路下行，但這一端的階梯比從A.點進來又更為陡峭，

真心建議大家跟我們一樣從A.點開始，會比較輕鬆哦。

瑞芳鼻頭角步道

看到100公尺的牌子就表示差不多要結束步道行程了。

瑞芳鼻頭角步道

下來的地方有一間50年的老店，別看它舊舊的，己經過了午餐時段都一點多了，仍是坐無虛席，旁邊還有人在排隊候位，想必這些熟門熟路的人都是老饕，否則怎會在此停留用餐呢？

瑞芳鼻頭角步道

渔船與美麗的山海景交織成詩情畫意的畫作，周邊幾家餐廳正好提供旅人溫飽的場所，

除了夏季熱一些，一年四季都能來挑戰步道，親民路線，快把全家都揪來吧！

瑞芳鼻頭角步道

新北市瑞芳區

全天開放

