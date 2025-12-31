踏入地獄博君一笑1／「喜劇比所有的情緒戲還要更難」 郭書瑤：反面就是悲劇

郭書瑤演繹 「所有該出錯的地方都會出錯」 的倒楣女子何百芮， 探索戀情與人生當中的各種烏龍， 好讓觀眾看了哈哈大笑。

從《通靈少女》的青春尷尬煩惱，到《何百芮的地獄毒白》的被劈腿上班族心聲，這回郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》依然鬧出許多笑料，所有該出錯的地方都會出錯，但是她卻說，演喜劇超難的！

別人看了周星馳的電影 都能笑到東倒西歪， 只有郭書瑤替劇中人的 倒楣事蹟感到難過； 她認為發生悲慘的事， 究竟有什麼好笑。

白眼翻到成精 郭書瑤

7月18日生，2008年出道，一度以性感形象廣告暴紅，演出電影《志氣》奪下第50屆金馬獎最佳新演員，憑電視劇《通靈少女》入圍第52屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎。新作《何百芮的地獄戀曲》於2026年1月4日起，每週日於八大戲劇台首播，另於Netflix、My Video上架。

「我覺得喜劇，比所有的情緒戲還要更難，因為大家笑點真的不一樣。」郭書瑤舉例解釋，大家看周星馳的電影都覺得很好笑，卻只有自己會替劇中人覺得很可憐，畢竟不外美女被變成醜女，或是周星馳被自己的計畫惡整，「因為喜劇的反面就是悲劇。我的笑點比較像是可可愛愛的那種，不會是什麼受傷、或者很悲慘的，從小都沒有覺得這些事情很好笑。」

模仿卡通做動作，笑點需要生活當座標

就因為自己的笑點，跟大家不同，郭書瑤更覺得要拍出讓觀眾能笑出來的喜劇，就更難了，「悲情的、有共鳴的素材，大家可能都差不多，像是親情、愛情、或者寵物，但笑點就很不同。一直到拍《原來1家人》，我才開始有一點點概念，曉得節奏很重要，動作的誇張也要做到。如果只是一般戲劇，動作不需要做到太誇張，因為生活本來就沒那麼誇張。」

為了演好太過做自己的個性， 郭書瑤私下會練習翻白眼， 被形容「翻白眼翻到成精了」。

郭書瑤形容當時參考了美式情境喜劇，還有卡通的肢體動作，發現卡通是最好模仿的對象，因為做出來的動作也很可愛。郭書瑤更研究出自己的心得，「為什麼日劇的誇張，我們看了都覺得，『哇，太誇張！』可是看了美劇的誇張，就覺得很合理。那是因為美國人平日就這樣，他們就像戲裡那樣講話。但是平常碰到的日本人，不會像日劇裡頭那樣對話。所以我就想說，『喔，原來這是需要生活、內化的。』」

