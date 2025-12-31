踏入地獄博君一笑2／郭書瑤不計形象的毒舌宅女 「地獄來的前女友」翻白眼翻到成精

郭書瑤再度扮演不計形象的毒舌宅女「何百芮」，又名「地獄來的前女友」。（彼此影業提供）

這也有點類似練習跳舞，練習到把動作融會貫通、自然就能展現出來，「一開始拍《何百芮的地獄毒白》，會被說，『妳翻白眼翻到成精了。』我平日並不是會翻白眼的人，那是我刻意練的，因為我曉得何百芮有很多內心話。」結果殺青後，周圍親友提醒她，最近動作變多了嗎？「有可能，因為內化（角色）到已經沒感覺了。」

延續到《何百芮的地獄戀曲》，這一回從「地獄來的前女友」蛻變「地獄來的倒楣鬼」，郭書瑤說這個人物最有意思的地方，就是優點跟缺點其實是一體兩面，「真的很做自己，然後不太在乎別人。」

廣告 廣告

當初郭書瑤跟導演反映，為什麼演到後來，感覺「何百芮」變成一個負面的詞彙。例如愛說閒話的人，就會被形容成「好像何百芮」，「但我後來想，不對啊，因為這只是我們平日生活中，每個人會有的樣子。只是何百芮不在意別人的感受，所以就把這一面很自在地釋放出來，例如可以罵前男友等。」

郭書瑤演繹 「所有該出錯的地方都會出錯」 的倒楣女子何百芮， 探索戀情與人生當中的各種烏龍， 好讓觀眾看了哈哈大笑。

畢竟現實中，有些人想要討好他人，所以很多事情就不敢做，導致何百芮相形之下就是不太會做人，郭書瑤說：「這也像戲裡常出現的一句台詞，『我是來上班，不是來交朋友的。』我想說，對耶，她也是做自己本分以內的事啊，我就滿喜歡她很敢於做自己、不討好旁人，但也不太會替別人著想。」

現代愛情太複雜，談戀愛就是緣分而已

但是我真的看過，郭書瑤在記者會上被問到不想回答的問題，就很乾脆地表現出「不是很想談這件事」的態度，老實說，真的跟戲裡的何百芮不一樣。這衍生出另外一個話題，何百芮真的是個醜女嗎？「可能很真實，跟大家平日看慣的樣子又不同，就會覺得，怎麼那麼醜？」郭書瑤說劇組工作人員幫她開了一個相簿，裡頭放滿各種表情的照片，「即使這是喜劇，也沒有刻意做效果，只是把生活當中，各種可能覺得『怎麼這麼好笑的事』，自然而然地發生。」

雖然戲裡戀情總是多災多難， 在郭書瑤的理解中， 愛情其實很簡單， 就是兩個人互相吸引， 只是現代人弄到太複雜了。

戲裡何百芮的愛情道路坎坷、諸多波折，這會影響到郭書瑤的感情觀嗎？還會相信愛情嗎？「這不是我相信或不相信的問題，愛情它本身就存在。只是遇不遇得到，有沒有那個緣分，這就難說了，所以現代人把愛情弄得太複雜了。」

「其實談戀愛，就是對這個人有荷爾蒙的吸引，再來決定兩個人要不要一起過生活，就這樣啊！只是現在弄得太複雜了！」郭書瑤說，自己親眼見證過的愛情，就是外公與外婆，儘管祂們都已經過世了，「從小我有記憶以來，他們就是從青梅竹馬，一路到八十幾歲都在一起，當然也會吵架。以前我跟外婆聊天，總是問她感情這種事情，但後來看久了，發現相處之道就是兩個人彼此願不願意改變罷了。」

化妝：Amber @chuan518／髮型：Jimy @backstagejimywu／造型：又慈／服裝提供：SANDRO、Alice + Olivia／珠寶提供：Olivia Yao Jewellery

更多鏡週刊報導

踏入地獄博君一笑3／不願意磨合「那就各自解散」 郭書瑤：大聲公帶來啟示

踏入地獄博君一笑1／「喜劇比所有的情緒戲還要更難」 郭書瑤：反面就是悲劇