踏入地獄博君一笑3／不願意磨合「那就各自解散」 郭書瑤：大聲公帶來啟示

郭書瑤說記憶最深的，就是發現某一回外婆在家放了補習班老師常用的耳麥跟音箱、還有大聲公。家裡怎麼會有這種東西啊？這是要幹嘛？「外婆說，因為外公重聽、又不想再掛助聽器；如果要跟他講話，就得另外想辦法。最後，他們找到最能解決問題的器材，就是一人一支電話，因為電話可以貼著耳朵講，所以他們就在家裡打電話。」

這給郭書瑤很大的啟示，即使找到生命裡那個願意在一起的人，也是會有問題，但沒有什麼問題是無法磨合的，只是看願意或不願意，「願意的話，彼此找方法；不願意的話，那就各自解散啊。」

郭書瑤說疫情期間，因為獨居，所以就想比較多，「我那時想過，萬一有個不小心、又沒有遇到命中注定的那個人，就是單身、一個人就走了。我想想，真的耶。因為有時候真的陪伴妳到最後的，未必是另外一半，可能是家人、也可能是朋友。很多人勸我，『妳沒有結婚、沒有小孩，都不擔心嗎？』我說：『好好好，不要擔心我，我會存錢、存養老金，去住養老院，可以在這邊交朋友。』」

疫情發生時，因為獨居， 郭書瑤想過各種可能， 也早領悟到「陪伴自己到最後的， 未必是另外一半，可能是家人、 也可能是朋友」， 更早早立志要好好存夠養老金。

郭書瑤說，如果10年前、甚至15年前，問她這個問題，答案一直都是這樣沒改過，「我好像滿早就領悟到這個道理，只是覺得跟自己相處，是很漫長的事。因為常常都是人家告訴我，『妳覺得自己是怎樣的人？』我真的不曉得，因為每個階段的人生都不一樣。」不過重點不是妳有沒有領悟這個道理，是妳的交往對象，曉得妳的答案是這樣嗎？這下子輪到郭書瑤有點遲疑，欸，糟糕，好像有些人漏掉、忘記通知了？

演了「地獄來的前女友」，郭書瑤說每個人多少有點衝動，想要對那些傷害過自己感情的對象，做一些事情，「我不是那種人，也不會去批判那種人。」但她也建議，在感情當中覺得心有不甘的人，要多多跟自己相處，而非衝動去報復，「真的要好好找個時間，學會跟自己相處，找到健康的出口。」

