踏入「頂級香氛」的世界！DIOR香氛世家首款皮革調登場、MFK十周年旗艦店華麗升級成話題焦點！

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

當香氛不再只是氣味，而是一種被完整設計過的感官體驗，「頂級香氛」真正迷人的地方，就在於它同時講究嗅覺、視覺，甚至連空間氛圍都不放過。近期香氛圈話題連發，從品牌里程碑、經典香調的全新詮釋，到藝術級包裝設計，一次把高端香氛的魅力推到新高度。

首先不能不提Maison FrancisKurkdjian登台滿十周年的重要時刻！品牌自2015 年進駐台北微風信義、被香迷暱稱為「起家厝」的形象旗艦店，於去年底首度改裝，並在2026年初以全新樣貌華麗回歸~全店以國際精品規格重新打造，選用象徵巴黎靈魂的萊姆石、義大利雕刻紫大理石，以及日本進口金箔天花板，細節層層堆疊出濃厚法式美學。另外更引進全台首座360度環繞的巨型香水鋅瓶蓋試香桌，靈感來自巴黎建築屋頂常見的鋅材質，讓試香本身就成為一場沉浸式體驗；再加上與巴黎創始店同步、全台唯一駐店的AI客製化刻字機，讓選香與送禮多了一份專屬儀式感，也為品牌在台灣的下一個十年揭開全新篇章。

Maison Francis Kurkdjian登台10周年，台北微風信義形象旗艦店也迎來首度改裝！（圖／吳雅鈴攝）

這次新店裝特別加入高級洗手檯的設計，方便消費者試用香氛沐浴產品。（圖／吳雅鈴攝）

店內最大亮點的「360度環繞巨型香水瓶蓋試香桌」，是以品牌經典”鋅瓶蓋”為設計靈感。（圖／吳雅鈴攝）

作為品牌在台灣最具代表性的門店，你可以在這裡找到所有Maison Francis Kurkdjian最齊全的品項。（圖／吳雅鈴攝）

可提供兩款英文字體客製化刻字的AI客製化刻字機，因應西洋情人節即將到來，即日起至2/14凡於專櫃購買任一35ml(含)以上香水，即可享有專屬刻字服務。（圖／吳雅鈴攝）

接著登場的是DIOR於2026年推出的迪奧香氛世家首款皮革調「皮革木語香氛」！這款作品一開始就顛覆大家對皮革香的想像，捨棄厚重煙燻的老派印象，改以柔潤白花與溫暖木質交織出如麂皮般細膩、貼膚的氣息。靈感來自經典Saddle馬鞍包，自由又優雅的氣質被轉化為香味層次，聞起來低調卻很有存在感~甚至連隨身瓶都融入高訂皮革工藝，完全是香氛迷會認真收藏的等級。

迪奧香氛世家皮革木語香氛50ml／6,700元、100ml／10,900元、200ml／16,100元（圖／品牌提供）

高訂旅行隨身瓶套(馬鞍)／7,600元（圖／品牌提供）

最後則是Acqua di Parma為熱賣香氣「Magnolia Infinita無限木蘭淡香精」推出的 2026農曆新年印花典藏版，這次是攜手上海藝術家Lea Woo，以「馬年」為靈感，把力量、優雅與自由融入包裝設計之中，將義大利香氛工藝與東方文化巧妙結合。香氣本身以明亮柑橘揭開序幕，接續綻放木蘭與白花層次，最後由麝香與廣藿香收尾，溫柔卻耐聞，再加上限量藝術包裝，再加上充滿節慶寓意的藝術包裝，讓這款無限木蘭不只是好聞，而是一件能被反覆欣賞、傳遞祝福氛圍的香氛藝術作品。

Acqua di Parma無限木蘭淡香精印花典藏版100ml／11,800元（圖／品牌提供）





