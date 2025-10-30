踏查花蓮古蹟 東華人社院師生參訪學習

松園別館工作人員介紹建築物

執行教育部「高教深耕計畫」，國立東華大學人文社會科學學院臺灣文化學系「文化資產概論課」，帶學生參訪花蓮文化創意園區、松園別館、將軍府等地進行田野調查，讓學生在實地走訪中，思考文物活化與在地連結的關係。

本次田野調查觀察目標為文資的「活化」，古蹟本身並不能帶來額外的經濟效益，但結合古蹟開展在地特色商品販售或整理場地租借使用，則可創造額外營收與效益。如花創將舊酒廠的廠房整治出租、松園別館採文創商品的方法，將在地小文創集結為一個販售場域等。



東華大學表示，課程引導學生思考，文物的活化是否只著重於文物本身，或是跟在地有更多的連結，吸引社區一起投入更多的資金與人力，進而發展出以文物為核心的經濟圈，以符合文物活化的核心價值。